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Существует риск использования акции SaveФОП для дестабилизации ситуации с стране — СМИ

Главная » Последние новости » Новости экономики » Существует риск использования акции SaveФОП для дестабилизации ситуации с стране - СМИ
 
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Беспорядки и столкновения во время акции предпринимателей SaveФОП указывают на интеграцию в неё сил, заинтересованных в дестабилизации ситуации и заполитизированность самой акции.

Речь об этом идёт в статье «Страсти ФОПовы: что сулит «майдан предпринимателей»?», опубликованной изданием KP.UA.

«Мирная акция фактически превратилась в провокацию — «Safe ФОП» перешли черту. Этот «майдан предпринимателей» уже вышел за рамки конструктивного диалога с властью, что в итоге привело к столкновениям 15 декабря. Очевидной стала и политизация движения – протолкнуть свои интересы на волне всеобщего негодования предпринимателей соблазнительная перспектива, учитывая полный раздрай в кабинетах власти. А это серьёзный фактор дестабилизации ситуации в стране. По некоторым данным, беспорядки устроили проникнувшие в ряды протестующих провокаторы, и что их направила туда некая третья сила В виду крайней агрессивности и нестабильности настроений движения очевидно, что сами «Safe ФОП» не контролируют ни процесс, ни настроения внутри движения», — говорится в публикации.

Автор также отмечает, что спецслужба провалила работу по предупреждению такой ситуации, поэтому основная нагрузка по восстановлению правопорядка легла на Нацполицию.

«Факты провокаций и возможную угрозу национальной безопасности в ключе расшатывания ситуации в стране должны более тщательно прорабатывать СБУ. Это как раз та ситуация, когда спецслужбы просто обязаны работать на опережение и пресечь дальнейшее развитие ситуации – а это парафия именно службы безопасности. Но пока – все как-то брошено на самотек. Полиция, конечно, работает, но за выполнение своих обязанностей их, как обычно, попытаются обвинить во всех смертных грехах. Однако подобных ситуациях всевозможных «реверансов» в духе «простите» и «пожалуйста» не должно быть в арсенале правоохранителей – это силовой орган, задача которого подавлять настроения, представляющие опасность общественному порядку и здоровью окружающих», — подчёркивает он.

В статье отмечается, что власть также могла предпринять ряд мер, которые позволили бы избежать столкновений и объявление бессрочного протеста.

«Некоторые шаги стоило бы сделать Кабмину… Например — начать диалог с предпринимателями при условии прекращения акций протеста, создать постоянно действующий координационный совет «власть-ФОП» и решать все спорные моменты в рамках его работы. Все участники диалога должны с пониманием принять сегодняшнюю действительность и сложную экономическую ситуацию в стране, при этом политика ультиматумов должна остаться в прошлом», — говорится в публикации.

При этом автор добавил: «Учитывая крайне непростую ситуацию в стране, очередной виток кризиса как экономического, так и политического может нанести серьёзный вред. Дестабилизация ситуация в стране может не только навредить Украине, но и даже просто уничтожить её. Даже небольшие потрясения, в первую очередь, могут снова обрушить украинскую экономику. И тогда пенсионеры не увидят пенсий, работники зарплат, а ФОПовцы – покупателей с деньгами», — подытожил он.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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