В Донецкой области свои доходы задекларировали уже 74 миллионера

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости экономики

21.05.2020 г.
13:14Цена российского газа установила антирекорд
12:53В Донецкой области свои доходы задекларировали уже 74 миллионера
12:47Министр инфраструктуры рассказал об исторических рекордах украинских портов
11:21Американцы дадут Украине на борьбу с COVID-19 миллион долларов
20.05.2020 г.
15:54Правительство рассказало, как будет восстанавливаться транспорт в Украине. Точные даты
13:28Мир в новых условиях: Какие страны готовы открыть границы
10:52"Это не временный провал России": Почему "высыхает" Турецкий поток
Все новости экономики

Аналитика

21.05.2020

Год Зе: победы и поражения президента Зеленского. Оценки экспертов

Год Зе: победы и поражения президента Зеленского. Оценки экспертов
Прошел год с момента инаугурации Владимира Зеленского на пост президента Украины. Во время предвыборной кампании экс-шоумен щедро раздавал обещания, ...
19.05.2020

Коллективный Путин и его составные части

Коллективный Путин и его составные части
Само собой якобы разумеющееся утверждение о том, что Россией правит Путин, 20-летие сидения на московском троне отмечалось в марте нынешнего года, при ...
14.05.2020

Тарас Чорновил: «Глаза Путина» на самом деле могут оказаться огнями встречного поезда

Тарас Чорновил: «Глаза Путина» на самом деле могут оказаться огнями встречного поезда
Об основных достижениях президента Владимира Зеленского за год правления, о последствиях открытия рынка земли, перспективах решения конфликта на Донбассе ...

Последние новости

21.05.2020 г.
13:23 Для строительства в Украине дата-центров необходимы конкурентоспособные тарифы на электроэнергию, - Минцифра
13:21 Трамп приглашает лидеров G7 в легендарный Кэмп-Дэвид - загородную резиденцию
13:20 Иракская разведка заявила об аресте лидера ИГИЛ: стало известно, как он выглядит
13:14 Цена российского газа установила антирекорд
12:54 Как украинские студенты будут сдавать сессию на карантине
12:53 В Донецкой области свои доходы задекларировали уже 74 миллионера
12:47 Министр инфраструктуры рассказал об исторических рекордах украинских портов
12:40 Минобразования утвердило график проведения ВНО в 2020 году: подробности
12:38 ДТЭК Ахметова в 2016-2019 годах вывел миллиард долларов скрытыми дивидендами, - Войцицкая
12:20 Минобороны Японии представило штурмовую винтовку следующего поколения
12:14 День вышиванки. Депутаты, министры и общественные деятели поздравляют Украину (ФОТО)
12:00 Председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко работает над обеспечением украинской армии современным оружием черниговского производства
11:42 В Китае строят медицинскую базу на случай новой эпидемии COVID-19
11:21 Американцы дадут Украине на борьбу с COVID-19 миллион долларов
11:18 В "Голосе" рассказали, будет ли Притула баллотироваться в мэры
11:10 Заметили в тепловизор: Бойцы ВСУ дали отпор группе диверсантов (ВИДЕО)
11:00 Возмущенная "третья сила": Появилось видео мощной мести боевикам на Донбассе
10:57 На Буковину срочно вылетают трое министров
08:34 Эрдоган публично учит Путина хорошим манерам, - Аnti-colorados
08:30 Украинская область отказалась смягчать карантин с 22 мая
08:25 Украинская "Мрія" оказалась в центре скандала в Польше
07:40 США объявили тендер на поставку новых двигателей для бомбардировщиков B-52
07:30 Ангела Меркель рассказала, когда ждать окончания пандемии COVID-19
20.05.2020 г.
23:40 Фото дня: В парке «Победа» появился Чеширский кот (ФОТО)
23:30 Мы не планируем принимать туристов из России - глава Минздрава Турции
23:05 В Сети появилась смешная фотожаба про "второй срок" Зеленского
23:00 Миллиарды гаджетов оказались под угрозой взлома по Bluetooth
22:50 На Кинбурнской косе расцвели краснокнижные орхидеи (ФОТО)
22:28 Антарктида начинает цвести: ученые показали прекрасные фото
20:59 Астрономы зафиксировали рождение новой планеты (ВИДЕО)
20:46 СБУ блокировала деятельность группировки, которая пытала людей в "центрах реабилитации" (ВИДЕО)
20:36 Армия США планирует приобрести у финской компании инновационную минометную установку Patria NEMO (ВИДЕО)
20:16 Европейские газовые хабы установили новый антирекорд цен на российский газ, - Злой Одессит
19:54 Нацполиция блокировала деятельность преступной группировки, которая присваивала груз во время перевозок
19:32 От COVID-19 человечество спасут ламы?
19:16 В Украине выросло количество ФОПов-айтишников
18:57 РФ "выкручивает руки" Беларуси и Армении, - Крутихин
18:46 В Киеве вновь прорвало трубу (ВИДЕО)
18:18 Робота-собаку Spot научили пасти овец (ВИДЕО)
17:58 Главным инвестором для Украины может быть украинский бизнес, - Руслан Бортник
17:49 Всплыли новые детали катастрофы самолета МАУ в Иране: на борту была паника
17:20 ВСУ героически отбили атаку российских оккупантов на Донбассе
16:55 Кембриджский университет отменяет очные лекции до 2021 года
16:30 Совет ЕС согласовал выделение Украине 1,2 млрд евро
16:10 Меркель и Макрон возродили солидарность ЕС, - Reuters
16:01 Фото дня: Теплое местечко или как перед пресс-конференцией грели стул Зеленскому
15:54 Правительство рассказало, как будет восстанавливаться транспорт в Украине. Точные даты
15:28 В Украине вводят адаптивный карантин: подробности
15:02 Зеленский анонсировал создание единого офиса инвестиций
15:00 Недоверие к Китаю растет: все больше американцев отказываются от товаров «Made-in-China»
14:40 В Грузии обнаружили свалку из брошенных редких автомобилей (ФОТО)
14:25 В Киеве детские сады в мае не откроются, - Кличко
14:20 В Сети опубликовали редкий видеоролик с вымершим тасманийским тигром (ВИДЕО)
14:19 Киевские ТРЦ требуют возобновить работу независимо от работы метрополитена
14:00 Стало известно, когда в Киеве откроют ТРЦ: названы условия
13:55 Держите дистанцию: создана первая в мире компьютерная игра о COVID-19
13:53 Дырка от бублика: У Байдена прокомментировали "пленки Деркача"
13:43 Люди переболевшие ОРВИ, могут иметь иммунитет к коронавирусу - ученые
13:33 В Киеве тариф на воду увеличится на 20%, - Киеводоканал
13:28 Мир в новых условиях: Какие страны готовы открыть границы
Все новости »

В Донецкой области свои доходы задекларировали уже 74 миллионера

Главная » Последние новости » Новости экономики » В Донецкой области свои доходы задекларировали уже 74 миллионера
 
Печать Отправить на почту

 

 

За 4 месяца текущего года жителями Донецкой области предоставлено более 8000 налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах и задекларировано общий доход в сумме 644,5 млн гривен.

Об этом сообщает на своей странице в Фейсбук Главное управление Государственной налоговой службы (ГУ ГНС) в Донецкой области, информирует enovosty.com/news.

Как сообщается, гражданами самостоятельно определено к уплате налоговых обязательств по налогу на доходы физических лиц на сумму 21,3 млн грн, а сумма военного сбора к уплате составляет 3,2 млн гривен.

Как прокомментировала руководитель ГУ ГНС в Донецкой области Ирина Долозина, доходы в сумме свыше 1 млн грн задекларировали сегодня 74 гражданина. Общая сумма задекларированного ими дохода составляет почти 350 млн гривен. К оплате определены 9,7 млн грн НДФЛ и 0,9 млн грн грн военного сбора.

По словам Ирины Долозиной, наибольшие суммы налоговых обязательств к уплате определены жителем г.. Мариуполя — 9,7 млн гривен.

Читайте: Недропользователи Донбасса направили в бюджеты более 113 миллионов гривен рентных платежей

«Напоминаем, что Законом Украины от 17.03.2020 года №533-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» срок представления годовой декларации об имущественном состоянии и доходах, истекающего 30 апреля 2020, продлен до 01 июля 2020 года. Сумму налогового обязательства необходимо уплатить до 1 октября 2020», — отметила Ирина Долозина.

Как ранее сообщалось, плательщики Донетчины перечислили в бюджет 2, 7 миллиардов гривен единого взноса.


Экономические новости youtube
Посещений: 85

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Год Зе: победы и поражения президента Зеленского. Оценки экспертов
Коллективный Путин и его составные части
Тарас Чорновил: «Глаза Путина» на самом деле могут оказаться огнями встречного поезда
Тарас Чорновил: МВФ не понимает, что такое «папик» и почему они должны давать кредит стране, в которой существуют «папики»
Три дубинки глобального Апокалипсиса: военный потенциал США, России и Китая
Треугольник смерти: США, Китай и Россия готовятся к Третьей мировой
Итоги апреля: Первая мировая коронавирусная война, экологические катастрофы и громкие скандалы
"Родительница" коронавируса: Кого и почему мир винит в создании COVID-19
Великий нефтяной потоп в зеркале нового глобального кризиса
Подводные камни «антиколомойского» закона: когда Рада будет голосовать по «ПриватБанку»?
Все статьи


Читайте также

Недропользователи Донбасса направили в бюджеты более 113 миллионов гривен рентных платежей
 Более 6 тысяч неприбыльных организаций Донетчины отчиталось о финансовых потоках за 2019 год

Армия

Зенитная установка ЗУ-23-2
Танк TИ-67 (Израиль)
Бронетранспортер «Барс-8»
Пулемет танковый КТМ-7.62
Вся армия    >>

Персоны

Насиров
Роман
Береза
Борислав
Орбан
Виктор
Юрий
Голик
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Уроки торговых расследований от Минэкономразвития – и почему Private это не Приват

Реванш монополистов игорного рынка: как финансовый комитет угодил лотерейщикам

Мнения
Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?
Данило Павличенко

Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

В кінці 2019 року в Законі «Про публічні закупівлі» прийняли зміни (законопроект №1076), які вступлять в силу у квітні 2020 року. Гасла до його прийняття ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Под Киевом разорившийся фермер выбросил горы моркови (ВИДЕО) (32727)

Французский бульдог, радующийся надувному бассейну, стал звездой Сети (ВИДЕО) (10498)

Тарас Чорновил: «Глаза Путина» на самом деле могут оказаться огнями встречного поезда (9896)





Алексей Кущ

работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube


Loading...


help

bigmir)net TOP 100

Фото недели

Все фото »

 