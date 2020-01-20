Цены на бензин в Украине резко изменились. Чего ждать в 2020 году?

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Цены на бензин в Украине на протяжении трёх недель стремились вниз, но автомобилистов волнует вопрос: сколько ещё будет дешеветь топливо, и что будет в 2020 году?

На протяжении трёх недель автомобилисты в Украине наблюдали за тем, как снижались цены на бензин, но вот в последние дни они оставались на одном уровне. Эксперты полагают, что хоть цена и не дотянула до того уровня, который ранее указал президент Украины, потенциал снижения исчерпался, информирует enovosty.com/news.

Толчком к переменам на рынке стали слова президента Украины Владимира Зеленского, который 23 декабря провёл встречу с нефтетрейдерами. Тогда им было предложено уменьшить стоимость топлива за счёт сокращения скидок по программам лояльности. За это участникам рынка была обещана борьба с нелегальными заправками, которые всерьез мешают здоровой конкуренции.

Если бы договорённость была полностью реализована, то нынешняя цена должна была остановиться на уровне $1,1 за литр бензина, то есть — 26,33 гривен за литр. Получается, что самый популярный А-95 не дотянул до этой отметки ещё 84 коп.

Тем не менее, эксперты рынка считают, что на продолжение снижения цены рассчитывать не стоит: потенциал полностью исчерпан и для этого есть сразу три причины. Среди них — рост цены на нефть, ослабление национальной валюты и нефтяной кризис в Беларуси.

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Учитывая все эти факторы, эксперты уверены в том, что цена на нефть в Украине пока что остановится на одном месте и не будет двигаться ни вверх, ни вниз. Резко переменить ситуацию может только какая-то глобальная и неожиданная ситуация.