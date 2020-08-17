Коллектив «Агроинвест Холдинга» обратился к руководителям СБУ и МВД с просьбой защитить от рейдеров

Главная » Последние новости » Новости экономики » Коллектив "Агроинвест Холдинга" обратился к руководителям СБУ и МВД с просьбой защитить от рейдеров Коллектив "Агроинвест Холдинга" обратился к руководителям СБУ и МВД с просьбой защитить от рейдеров

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На Харьковщине произошла попытка рейдерского захвата аграрного предприятия с помощью местных силовиков. В ночь на 26 июля около 20 неизвестных в балаклавах попытались захватить предприятие, входящее в крупнейший украинский агрохолдинг “Агроинвест Холдинг”.

Согласно предоставленной предприятием информации, рейдерский захват аграрного предприятия “Труд 2012” холдинга “Агроинвест Холдинг” начался днем 23 июля с ареста владельца “Агроинвест Холдинг” Олега Кияшко. Злоумышленники рассчитывали, что только он имеет право подписи документов “Труда 2012” и за время его незаконного удержания под стражей они успеют захватить и переоформить предприятие. Однако, благодаря прозрачности и структурированности бизнеса, агрохолдингу удалось оперативно отреагировать и назначить нового директора – Водореза Александра Александровича. Уже 27 июля он смог попасть на предприятие, а еще через два дня – начать предварительный аудит.

Дела о попытке рейдерского захвата и хищениях на предприятии уже начали рассматриваться в судах. По словам Александра Водореза, аудит продолжается, и вся новая информация по фактам хищения имущества предприятия будет оперативно передаваться правоохранителям.

Сегодня во время пресс-конференции адвокат “Труд 2012” Ярослав Смилянский говоря о рейдерском захвате и блокировке деятельности предприятия, заявил, что арест Олега Кияшко является результатом сговора экс-директора “Труд 2012” Владимира Басистого и сотрудников правоохранительных органов Харьковской области.

Новый директор фермерского хозяйства “Труд 2012” Александр Водорез отметил: “Нам начали чинить препятствия с самого начала работы. Системно поступали звонки с угрозами, что я не смогу работать… нам не дадут вывезти зерно. А зерно – это самое главное. Зерно — это оплата пайщикам, это заработная плата людям, которые работают, это топливо, материалы, техника в полях. Мы предприняли попытку вывезти зерно три дня назад и нам действительно начали оказывать препятствия люди с автоматами и балаклавах…. Мы обращаемся к общественности и всем структурам, которые стоят выше, чтобы они помогли нам в этой сложной ситуации”.

Депутат Харьковского областного совета Николай Купреев подчеркнул, что “сельскохозяйственное производство всегда было, есть и будет риском… И мне всегда импонировали люди, которые понимая это, идут на риски и инвестируют в производство свои личные деньги, заработанные деньги, берут кредиты. К этим людям и относится Олег Борисович Кияшко… Предприятия, в которые он инвестировал, являются одними из лучших предприятий Новодарского района и, возможно, всей Харьковской области. Они дают сегодня огромные деньги как в областной, так и государственный бюджет. В прошлом году было заплачено 30 млн грн. налогов. Из них львиная доля осталась на месте, потому что это и ремонт школ, ремонт детских садов, это парки, дороги. Это мощное развитие той инфраструктуры, где работает агрохолдинг”.

Николай Купреев акцентировал внимание на том, что к данной “ситуации необходимо подойти взвешенно, во всем разобраться, вышестоящим органам необходимо вникнуть в ситуацию”, а людям просто “дать возможность работать”.

Руководитель ТОВ “Агроинвест Холдинг” Виктор Сосницкий объяснил, что предприятие работает фактически в “подвешенном состоянии». «Коллектив, который состоит из 72 человек, переживает за то, что будет завтра, послезавтра… Сегодня нам необходима помощь, чтобы мы могли продолжать работать на благо предприятия и страны. Мы оплачиваем 15 млн грн за паи людям, оказываем помощь больницам, детским садикам, школам”, — сказал руководитель предприятия.

По окончанию пресс-конференции адвокат “Труд 2012” Ярослав Смилянский от имени коллектива предприятий “Труд 2012” и “Агроинвест Холдинга” обратился к руководителю Службы безопасности Украины Ивану Баканову и министру Министерства внутренних дел Арсену Авакову с просьбой взять под личный контроль ситуацию с блокированием работы предприятия из-за попытки рейдерского захвата “Агроинвест Холдинга”.

“Также мы просим принять меры относительно преследования и незаконного содержания под стражей харьковского инвестора и соучредителя “Агроинвест Холдинга” Олега Борисовича Кияшко”, — сказал Смилянский.