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Эксперт рассказал, что ожидать от рынка недвижимости

Главная » Последние новости » Новости экономики » Эксперт рассказал, что ожидать от рынка недвижимости
 
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Сейчас ситуация на рынке недвижимости складывается в пользу продавцов — этому способствует укрепление гривны.

Такое мнение высказал Алексей Кущ в эксклюзивном комментарии изданию «Экономические Новости», информирует enovosty.com/news.

С его слов, сейчас есть два базовых прогноза: часть экспертов предполагают, что на рынке жилой недвижимости произойдет «микроценовой взрыв» в 2020-м. Косвенный индикатор — это скупка офисных центров в Киеве инвестиционными компаниями с западным капиталом. С другой стороны, есть более умеренные оценки: резкий рост предложения в 2019-2020 неминуемо приведет к перегреву рынка и ценовой коррекции вниз. Этому может способствовать реинкарнация мирового финансового кризиса в ближайший год.

«В целом, можно рекомендовать покупку недвижимости лишь для тех, у кого это жизненная необходимость. С точки зрения инвестиционной привлекательности мы еще не нащупали ценовое дно для спекулятивных операций на рынке недвижимости»,- подчеркнул эксперт.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 319

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