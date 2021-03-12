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Стало известно, как изменятся зарплаты украинских учителей

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В этом году образовательная субвенция в Украине увеличилась на 19 млрд грн

В январе текущего года в КМУ утвердили новую тарифную сетку для бюджетников. И теперь зарплаты учителей вырастут фактически на 30%. Повышение коснется 400 тыс. Педагогов по всей стране. Об этом передают «Экономические Новости» со ссылкой на сайт «Слуги народа«.

Детальнее о том, какие зарплаты будут получать учителя в 2021 году, рассказал председатель Комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций, народный депутат от фракции «слуги народа» Сергей Бабак.

«В этом году образовательная субвенция увеличилась на 19 млрд грн. На зарплаты педагогам в госбюджете-2021 предусмотрено почти 100 млрд грн.

С 1 января 2020 минимальная зарплата в Украине увеличилась на 13,2%, до 4723 грн. С 1 сентября она составляла 5 тыс. грн и выросла до 6 тыс. С 1 января 2021.

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Если конкретно по цифрам, то:

— ставка молодого учителя без категории и стажа работы по январь 2021 составит 4859 грн, с декабря — 5265 грн.

— ставка учителя I категории с января 2021 увеличится до 6061 грн, а с декабря — до 6567 грн.

— ставка учителя высшей категории с января 2021 повысится до 6461 грн, а с декабря — до 7001 грн.

Кроме того, не забываем о надбавки за выслугу лет (около 20%, для молодых учителей — 10%), за престижность труда (5-30%) и другие доплаты (классное руководство, заведование кабинетами, вознаграждение за добросовестный труд, средства на оздоровление тому подобное.

Напомним, ранее «Экономические Новости» сообщали о том, как изменятся зарплаты медиков в стране. Врачи недовольны отменой «коронавирусных» доплат.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 384

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