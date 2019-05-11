Почему Украина не будет отменять железнодорожное сообщение с РФ

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Политического решения о прекращении сообщения с Российской Федерацией, скорее всего, не будет

Министр инфраструктуры Владимир Омелян в интервью украинскому изданию рассказал о том, что железнодорожное сообщение между Украиной и Российской Федерацией по понятным причинам со временем прекращается само по себе, информирует enovosty.com/news.

По его словам, политического решения, которые все же поддерживается ведомством, все же предвидится. Пока что сообщение между странами пользуется спросом, хотя гораздо меньшим, чем ранее. Заполненность вагонов в поездах становится всё меньше. Так, в прошлом году количество поездок в Россию было намного меньше, чем поездов в европейские страны. По этой причине и было сокращено количество рейсов из Украины в Россию, так как не имеет никакого смысла перевозить воздух.

Отметим, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян рассказывал о том, что прямого авиационного сообщения с РФ не будет до того времени, пока страна-агрессор не вернет Украине контроль над оккупированными территориями Донбасса и не откажется от аннексированного крымского полуострова.