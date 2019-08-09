Associated Press: Западные страны призывают РФ прекратить оккупацию грузинских территорий

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США и пять европейских государств обратились к РФ с требованием вывести вооруженные силы с территорий Абхазии и Южной Осетии

Соединенные Штаты Америки и пять европейских государств обратились к РФ с требованием вывести вооруженные силы с территорий Абхазии и Южной Осетии, ранее принадлежавших Грузии, на позиции, занимаемые РФ до начала военных действий, — сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

После закрытых консультаций в Совете Безопасности США послы Бельгии, Эстонии, Франции, Германии, Польши, Великобритании и США выступили с заявлением в поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Грузия предприняла неудачную попытку восстановить контроль над Южной Осетии во время президентства Михаила Саакашвили, тем самым спровоцировав войну с Россией, начавшуюся 7 августа 2008 года. Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии и установила там свои военные базы.

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Шесть стран заявили, что они «крайне обеспокоены активизацией так называемого процесса бордеризации», который, по их словам, продлит конфликт и дестабилизирует ситуацию в Грузии. США и европейские страны вновь призвали Россию выполнить условия соглашений от 12 августа и 8 сентября 2008 года, которые включают в себя «обязательства РФ по обеспечению вывода вооруженных сил на позиции, занимаемые до начала боевых действий, и создание международного механизма безопасности».