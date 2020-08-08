Новая карикатура Сергея Елкина: «Повар Путина: приправа для выборов в Беларуси»
Известный карикатурист Сергей Елкин нарисовал новые карикатуры на актуальную тему выборов президента в Беларуси на фоне российского "десанта из 33 богатырей" российской ЧВК "Вагнера", которых арестовали белорусские силовики.
Фото: Сергей Елкин
Как известно, на прошлой неделе в Минске задержали 33 российских граждан, которые являются боевиками частной военной компании Вагнера и, по утверждению белорусских властей, прибыли в страну для дестабилизации обстановки, информирует enovosty.com/news.
Также Сергей Елкин обратил внимание, что Лукашенко и Путин не любят песню Цоя «Перемен, мы ждем перемен».
В Минске на 10 суток арестовали диджеев, включивших песню Цоя «Перемен» на концерте, организованном властями. Лукашенко и Путин, будь их воля, перепели бы популярный трек, считает Сергей Елкин.
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Смешную карикатуру художник опубликовал на своей странице в Twitter