В США официально предъявили обвинения хакеру, известному как «невидимый бог сети», — Associated Press

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В США официально предъявили обвинения казахскому хакеру, которого называют "невидимый бог сети"

Через две недели после того, как специалисты по кибербезопасности установили личность предполагаемого хакера из Казахстана, федеральные власти Сиэтла официально предъявили обвинения хакеру. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Мужчина, известный в хакерских кругах как «fxmsp», и его сообщники организовали хакерскую группу, которая совершила сотни хакерских атак на различные объекты, включая правительственные учреждения, школы, банки и сети роскошных отелей.

37-летний «fxmsp» находится в Казахстане. Американские прокуроры держали обвинительное заключение в тайне, чтобы не дать хакеру понять, что его разыскивают. Прокуратура США в Сиэтле написала, что теперь они считают, что «fxmsp» знает об уголовном расследовании, и, учитывая его публичную идентификацию, теперь нет причин держать обвинение в тайне.

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Ранее сообщалось, что компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, обнародовала отчет «Fxmsp: невидимый бог сети», в котором раскрывается личность хакера «fxmsp», который скомпрометировал около 135 компаний и заработал около 1,5 млн долларов.