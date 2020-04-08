Фото дня: Пожар уничтожил всю деревню в Беларуси — жгли траву

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В белорусской деревне Нарчи 70-летний дед придумал сжечь сухую траву возле своего дома.

Деревни больше нет — сгорел 21 дом вместе с сараями и прочими хозяйственными постройками. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на все дома, информирует enovosty.com/news.

Фото: СК

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МЧС Украины предупреждает: Не надо жечь сухую траву! Пока не войдет в силу молодая трава, сухостой – идеальная среда для развития пожара, способного вспыхнуть от небольшой искры. Даже при слабом ветре огонь быстро захватывает огромные территории. Он переходит на лесные массивы и может принять угрожающие размеры. От полыхающей травы загораются жилые дома, хозяйственные постройки, получают ожоги и гибнут люди.

Напомним, в Киевской области за последнюю неделю зафиксированы сотни пожаров в экосистемах. Как правило причиной является возгорание cухой травы.

«Пожары в экосистемах очень сложные и опасные, ведь большую площадь возгорания достаточно трудно локализовать. У каждого пожара есть свои последствия: гибель животных, загрязнение воздуха, снижение плодородия земли. Одно из последствий мы ежедневно испытываем, когда закрываем окна из-за загрязнения воздуха — это все результат пожаров в экосистемах Киева и Киевской области», — информируют в КГГА.

По материалам: Белта