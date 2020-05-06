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Немецкая армия получит новые наземные роботы для обнаружения мин (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Немецкая армия получит новые наземные роботы для обнаружения мин (ФОТО)
 
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Немецкая армия получит новые наземные роботы для обнаружения мин и СВУ

Вооруженные силы Германии получат новые наземные беспилотные транспортные средства для обнаружения мин. Об этом сообщает Defence blog , информирует enovosty.com/news.

Система RCSys является инновационной системой по обнаружению мин и самодельных взрывных устройств (СВУ). Она предназначена для эффективного обнаружения взрывных устройств, находящихся на земле. Системы дистанционного управления дают большое преимущество: военные находятся в безопасности и выполняют свои задачи из бронированного транспортного средства.

Немецкая армия получит новые наземные роботы для обнаружения мин (ФОТО)

Wiesel/Weasel с дистанционным управлением оснащен специальным датчиком и металлоискателем. Его задача состоит в обнаружении наземных мин и СВУ на дороге или бездорожье. Бронированный транспортный автомобиль Fuchs/Fox 1A8, который оснащен пультом оператора для управления беспилотником, служит мобильным и высоко защищенным командным пунктом. Транспортные средства системы перевозятся на грузовиках Multi FSA.

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Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 122

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