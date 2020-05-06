Немецкая армия получит новые наземные роботы для обнаружения мин (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Немецкая армия получит новые наземные роботы для обнаружения мин (ФОТО) Немецкая армия получит новые наземные роботы для обнаружения мин (ФОТО)

Закрыть Отправить

Немецкая армия получит новые наземные роботы для обнаружения мин и СВУ

Вооруженные силы Германии получат новые наземные беспилотные транспортные средства для обнаружения мин. Об этом сообщает Defence blog , информирует enovosty.com/news.

Система RCSys является инновационной системой по обнаружению мин и самодельных взрывных устройств (СВУ). Она предназначена для эффективного обнаружения взрывных устройств, находящихся на земле. Системы дистанционного управления дают большое преимущество: военные находятся в безопасности и выполняют свои задачи из бронированного транспортного средства.

Wiesel/Weasel с дистанционным управлением оснащен специальным датчиком и металлоискателем. Его задача состоит в обнаружении наземных мин и СВУ на дороге или бездорожье. Бронированный транспортный автомобиль Fuchs/Fox 1A8, который оснащен пультом оператора для управления беспилотником, служит мобильным и высоко защищенным командным пунктом. Транспортные средства системы перевозятся на грузовиках Multi FSA.

Читайте: В сети появилось видео с новым смартфоном Samsung Galaxy S20 (ВИДЕО)