Немецкая армия получит новые наземные роботы для обнаружения мин (ФОТО)
Немецкая армия получит новые наземные роботы для обнаружения мин и СВУ
Вооруженные силы Германии получат новые наземные беспилотные транспортные средства для обнаружения мин. Об этом сообщает Defence blog , информирует enovosty.com/news.
Система RCSys является инновационной системой по обнаружению мин и самодельных взрывных устройств (СВУ). Она предназначена для эффективного обнаружения взрывных устройств, находящихся на земле. Системы дистанционного управления дают большое преимущество: военные находятся в безопасности и выполняют свои задачи из бронированного транспортного средства.
Wiesel/Weasel с дистанционным управлением оснащен специальным датчиком и металлоискателем. Его задача состоит в обнаружении наземных мин и СВУ на дороге или бездорожье. Бронированный транспортный автомобиль Fuchs/Fox 1A8, который оснащен пультом оператора для управления беспилотником, служит мобильным и высоко защищенным командным пунктом. Транспортные средства системы перевозятся на грузовиках Multi FSA.
Читайте: В сети появилось видео с новым смартфоном Samsung Galaxy S20 (ВИДЕО)