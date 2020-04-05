Разведка США ещё в январе предупреждала Трампа об опасности COVID-19

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Разведка США ещё 3 января нынешнего года сообщила президенту США Дональду Трампу о серьёзной опасности в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Китае, но он проигнорировал предупреждение спецслужб и упустил драгоценное время.

Как сообщает The Washington Post, своевременная реакция Президента США в связи с угрозой распространения патогенного вируса могла бы дать шанс многим американцам пережить эту вспышку с наименьшими потерями. , информирует enovosty.com/news.

По мнению WP, было упущено драгоценное время, поскольку у США были все возможности и ресурсы подготовиться заранее и эффективно противостоять угрозе. В арсенале были и ведущие эпидемиологи, достаточные ресурсы для проведения исследований.

Отсутствие должной реакции вовремя со стороны Белого Дома не позволили приступить к разработке и внедрению тестов на коронавирус, а также быстро определять первые очаги заражения и локализовать их.

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WP в своей статье сравнивает бездействие Дональда Трампа с такой же реакцией его предшественника Джорджа Буша младшего, который проигнорировал многочисленные сигналы спецслужб, что в последствии привело к терактам 11 сентября в США.

Напомним, что сегодня, количество жертв коронавирусной инфекции в Америке уже превысило количество жертв после 11 сентября.