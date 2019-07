Будь осторожен с угрозами, Иран. Они могут вернуться, чтобы «укусить» тебя так, как никто ранее не был «укушен», — Трамп

Дональд Трамп дал ответ Ирану на их угрозы относительно превышения уровня обогащения урана, разрешенного ядерной сделкой. Трамп написал в Twitter, что угрозы Ирана могут вернуться к нему, чтобы «укусить» так, как никто ранее не был «укушен»!

Президент США Дональд Трамп дал ответ Ирану на их угрозы относительно превышения уровня обогащения урана, разрешенного ядерной сделкой, — сообщает Бабак Дехгханпишен в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани сообщил, что после 7 июля Иран будет обогащать уран сверх разрешенной нормы в 3,67%, что является уровнем, который считается подходящим для производства электроэнергии. «7 июля уровень обогащения урана будет уже не 3,67%. Мы будем увеличивать уровень обогащения урана по необходимости», – сказал Рухани. Напомним, обогащение до 90% является достаточным для производства ядерной бомбы.

Трамп ответил постом в социальных сетях: «Иран только что сделал новое предупреждение. Рухани говорит, что они будут обогащать уран до «той нормы, которую они захотят сами», если не будет новой ядерной сделки. Будь осторожен с угрозами, Иран. Они могут вернуться, чтобы укусить тебя так, как никто ранее не был укушен!»

Читайте: США и Китай планируют возобновить переговоры по заключению торгового соглашения

Iran has just issued a New Warning. Rouhani says that they will Enrich Uranium to “any amount we want” if there is no new Nuclear Deal. Be careful with the threats, Iran. They can come back to bite you like nobody has been bitten before!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 июля 2019 г.