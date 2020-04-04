Новая карикатура Сергея Елкина «Путин и статуя Свободы» стала хитом сети

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Дональд Трамп и Владимир Путин договорились об отправке из России в США медицинского оборудования, ИВЛ и препаратов для борьбы с коронавирусом.

Сергей Елкин/Twitter

Один из самых больших самолетов в мире, грузовой Ан-124 российского Министерства обороны, приземлился в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди 1 апреля.

В США ряд оппонентов президента Дональда Трампа критиковали его решение согласиться приобрести оборудование у России, указывая на то, что Москва сможет использовать этот факт в пропагандистских целях. Сам Трамп сказал журналистам, что с благодарностью принял аппараты искусственной вентиляции лёгких и другое медицинское оборудование от России. Он подчеркнул, что оно «может спасти множество жизней», и отметил, что «совершенно не беспокоится о российской пропаганде».

При этом, как сообщает РБК, производителем части аппаратов ИВЛ, переданных США, оказалась фирма, входящая в структуру корпорации «Ростех» и с 2014 года находящаяся под санкциями США – то есть американским организациям запрещено заключать с нею сделки, если только на их совершение нет специального разрешения.

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