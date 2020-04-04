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Фото дня: Капитан авианосца «Теодор Рузвельт», уволенный ВМС США за просьбу оказать экстренную помощь экипажу

Главная » Последние новости » Новости мира » Фото дня: Капитан авианосца «Теодор Рузвельт», уволенный ВМС США за просьбу оказать экстренную помощь экипажу
 
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Военно-морские силы США уволили капитана авианосца "Теодор Рузвельт" Бретта Крозьера, который написал в Пентагон рапорт с просьбой оказать экстренную помощь экипажу корабля в связи со вспышкой коронавируса.

Бретт Крозьер(справа) Фото:BBC

Команда авианосца «Теодор Рузвельт» громкими аплодисментами провожает своего капитана Бретта Крозьера, который был уволен за то, что написал в Пентагон рапорт с просьбой оказать экстренную помощь экипажу корабля в связи со вспышкой коронавируса:

Команда авианосца «Теодор Рузвельт» провожает своего капитана Бретта Крозьера, который был уволен за то, что написал в Пентагон рапорт с просьбой оказать экстренную помощь экипажу корабля в связи со вспышкой коронавируса.В своем рапорте Крозьер призвал немедленно эвакуировать экипаж с корабля, поскольку на нем началась вспышка Covid-19. На прошлой неделе «Теодор Рузвельт» бросил якорь на острове Гуам в Тихом океане, где находится американская военная база, после того как у 25 членов экипажа подтвердился коронавирус.По мнению капитана, на авианосце просто невозможно обеспечить должные карантинные меры, поскольку моряки живут и работают в непосредственной близости друг от друга. «Мы не на войне. Моряки не должны погибать, — написал Крозьер. — Если мы не предпримем действия сейчас, то не сможем должным образом позаботиться о нашем главном достоянии — наших моряках».Капитан «Рузвельта» предлагал эвакуировать большую часть из 4 тыс. членов экипажа авианосца и оставить на борту лишь 40-50 человек, которые смогут поддерживать работу атомного реактора, провести дезинфекцию и обеспечить безопасность судна.Исполняющий обязанности министра ВМС США Томас Модли заявил на пресс-конференции в Вашингтоне, что капитан «поднял тревогу без причин», однако уже в среду ВМС США сообщили, что с борта сняты 1000 членов экипажа, и эвакуация продолжается.via https://www.bbc.com/russian/news-52145113

Publiée par Рустем Адагамов sur Samedi 4 avril 2020

В своем рапорте Крозьер призвал немедленно эвакуировать экипаж с корабля, поскольку на нем началась вспышка Covid-19. На прошлой неделе «Теодор Рузвельт» бросил якорь на острове Гуам в Тихом океане, где находится американская военная база, после того как у 25 членов экипажа подтвердился коронавирус.

По мнению капитана, на авианосце просто невозможно обеспечить должные карантинные меры, поскольку моряки живут и работают в непосредственной близости друг от друга. «Мы не на войне. Моряки не должны погибать, — написал Крозьер. — Если мы не предпримем действия сейчас, то не сможем должным образом позаботиться о нашем главном достоянии — наших моряках».

Капитан «Рузвельта» предлагал эвакуировать большую часть из 4 тыс. членов экипажа авианосца и оставить на борту лишь 40-50 человек, которые смогут поддерживать работу атомного реактора, провести дезинфекцию и обеспечить безопасность судна.

Исполняющий обязанности министра ВМС США Томас Модли заявил на пресс-конференции в Вашингтоне, что капитан «поднял тревогу без причин», однако позже ВМС США сообщили, что с борта сняты 1000 членов экипажа, и эвакуация продолжается.


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 2257

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