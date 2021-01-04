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Иран захватил южнокорейский танкер, — Reuters

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Иран захватил южнокорейский танкер накануне визита замминистра Южной Кореи в Тегеран,

Корпус стражей исламской революции Ирана захватил в водах Персидского залива южнокорейский танкер. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Происшествие произошло на фоне роста напряженности между Тегераном и Сеулом из-за иранских средств, замороженных в южнокорейских банках из-за санкций США.

Иран захватил южнокорейский танкер, — Reuters

На иранском государственном телевидении сообщили, что иранский флот захватил судно за загрязнение залива химическими веществами. Информационное агентство Tasnim опубликовало фотографии, на которых видны иранские катера, сопровождающие южнокорейский танкер HANKUK CHEMI, который якобы перевозил 7200 тонн этанола.

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Иранские власти еще не прокомментировали инцидент. Напомним, происшествие произошло накануне ожидаемого визита заместителя министра иностранных дел Южной Кореи в Тегеран.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 363

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