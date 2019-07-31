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Китай начал масштабные военные учения у берегов Тайваня

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Китайские военные проводят учения в Тайваньском проливе на этой неделе

По словам военных экспертов South South Morning Post, военные учения призваны продемонстрировать решимость Китая в ответ на действия США, а именно регулярные проход американских судов по Тайваньскому проливу и продажу оружия Тайваню на сумму 2,2 миллиарда долларов., информирует enovosty.com/news.

Китай начал широкомасштабные военные учения в водах вблизи Тайваня всего через несколько дней после публикации нового военного доклада о том, что Пекин по-прежнему готов применить силу для воссоединения с отделившейся провинцией. Противостояние между КНР и Китайской республикой неоднократно приводило к вооруженным столкновениям , включая артиллерийские обстрелы территории.

В соответствии с двумя уведомлениями местной администрации по безопасности на море, учения проводятся в водах Тайваньского пролива.

Район у побережья провинций Гуандун и Фуцзянь был заблокирован с понедельника по пятницу для военных действий в Южно-Китайском море, а район у побережья провинции Чжэцзян был отмечен для военных учений в Восточно-Китайском море с субботы по четверг. 

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Китайская газета Morning Post сообщает, что эти учения могут быть плановыми «рутинными» учениями, о которых недавно объявило министерство обороны Китая, но добавляет, что они, по-видимому, являются первыми масштабными учениями в этом районе после кризиса в Тайваньском проливе 1995–1996 годов.

«Основная цель учений состоит в поддержке контроля над морем и воздухом в условиях растущего иностранного вмешательства в дела Тайваня», — сказал Сон Чжунпин, военный аналитик из Гонконга, объясняя, что учения «служат предупреждением иностранным силам о том, что [Народно-освободительная армия] намерена [добиться воссоединения] с Тайванем».

Тайваньский эксперт по военно-морским делам заявил, что учения являются реакцией Китая на продажу оружия США на Тайвань и на постоянные транзиты военных кораблей ВМС США через Тайваньский пролив.

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Ранее в этом месяце США также одобрили продажу оружия на Тайвань на сумму 2,2 млрд. долл. США. Планируются поставки танков и ракет «земля-воздух».


Автор: Оксана Ельченко
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