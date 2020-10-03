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«Яд, который убивает все вокруг»: появилось видео разлива нефтепродуктов из реки на Камчатке в Тихий океан

Главная » Последние новости » Новости мира » "Яд, который убивает все вокруг": появилось видео разлива нефтепродуктов из реки на Камчатке в Тихий океан
 
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Российский журналист Юрий Дудь опубликовал видео экологической катастрофы, снятое с вертолета у побережья Камчатки. На нем видны разлившиеся по поверхности Тихого океана нефтепродукты.

Журналист привел рассказ местного серфера — по его словам, спутниковые снимки впадающей в океан реки, полученные Greenpeace, показывают, что еще в начале сентября «река уже выливала тоннами отраву в океан». В конце сентября серферы, занимающиеся на Халактырском пляже, стали жаловаться на то, что испытывают проблемы со зрением. Один из пострадавших сообщил, что практически ослеп на время. Врачи поставили спортсменам диагноз «ожог роговицы», информирует enovosty.com/news.

Получается, прошел уже почти месяц. Никакой реакции по предотвращению катастрофы и спасению ситуации не было. Вероятно, если бы ответственные за это событие люди вовремя начали спасательные операции — масштабы этого можно было держать под контролем. Но уже месяц из реки изливается яд, который убивает все вокруг, сообщает издание Meduza .

Серферы начали жаловаться на загрязнение воды в районе Халактырского пляжа на Камчатке в конце сентября: у них краснели глаза и ухудшалось зрение.

Власти Камчатского края на основании взятых проб заявили, что предельно допустимая норма фенолов в воде превышена в два раза, по нефтепродуктам — в четыре раза. Источник утечки пока неясен.  Источник «Медузы», близкий к правительству региона заявил, что загрязнение могло произойти из-за военных, которые вылили отходы в реку.

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Превышение нефтепродуктов и фенолов выявили еще на трех участках Авачинского залива.

Экологи сообщают, что на Камчатке из-за выброса нефтепродуктов и фенола в воду погибли тысячи морских обитателей. От загрязнения пострадала рыба, морские моллюски, нерпы и птицы, а вода в прибрежной зоне окрасилась в мутный жёлто-зелёный цвет.

«Берег усыпан мертвыми осьминогами, морскими ежами, крабами, моллюсками, камбалой. Вряд ли это связано со штормом: непогода у нас через день, но никого так массово не выкидывает»,- сообщают местные жители.

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На видосах – Камчатка прямо сейчас. На фото в респираторе – Антон Морозов @snowave_kamchatka, тот самый серфер из нашего выпуска про Камчатку, который вместе с друзьями превратил Халактырский пляж в мировую достопримечательность. Вот что он пишет: «Еще 3 недели назад все после серфинга начали испытывать странные неприятные симптомы. Помутнение, сухость, боль и ощущение пленки на глазах. Першило горло, отекали и садились связки. Вкус океана – горький, не соленый, совершенно непривычный. Спустя время у нас – человек 20, проживающих в лагере, кто катает часто, – случилось отравление. Решили, что кишечная инфекция. И параллели не проводили. Было странно, но вода была вроде прозрачной, мы списывали это на возможные аллергические реакции на планктон или другие естественные биологические процессы и ждали прогнозируемого шторма. Была надежда, что с ним все это пройдет. Но это оказалось началом. В понедельник информация вышла в сеть. Власти отправили специалистов брать пробы. Вода становилась все более странной, мутной, густой. Из разных концов побережья приходили фото и видео, на которых – горы мертвых обитателей повсюду. Предварительные результаты проб показали превышение нефтепродуктов в 4 раза и фенола в 2 раза. Вчера и сегодня многие начали спешно уезжать с океана. Симптомы появляются даже без контакта с водой. Каждый час приходит новая информация и недавно получили от Greenpeace спутниковые снимки реки, которая впадает в океан, и которая, очевидно, и принесла смерть всему живому. Снимки в хронологии 1, 9, 24 сентября показывают, что 9-го числа река уже выливала тоннами отраву в океан. Получается, прошел уже почти месяц. Никакой реакции по предотвращению катастрофы и спасению ситуации не было. Вероятно, если бы ответственные за это событие люди были мужественней и заявили о своем промахе и начали спасательные операции – масштабы этого можно было держать под контролем. Но уже месяц из реки изливается яд, который убивает все вокруг». (Первое видео – пятно в океане, третье – просто жуть)

A post shared by Юрий Дудь (@yurydud) on

Местные жители и экологи публикуют в соцсетях сообщения о выброшенных на берег мертвых морских животных.

По материалам


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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