«Яд, который убивает все вокруг»: появилось видео разлива нефтепродуктов из реки на Камчатке в Тихий океан

Главная » Последние новости » Новости мира » "Яд, который убивает все вокруг": появилось видео разлива нефтепродуктов из реки на Камчатке в Тихий океан "Яд, который убивает все вокруг": появилось видео разлива нефтепродуктов из реки на Камчатке в Тихий океан

Закрыть Отправить

Российский журналист Юрий Дудь опубликовал видео экологической катастрофы, снятое с вертолета у побережья Камчатки. На нем видны разлившиеся по поверхности Тихого океана нефтепродукты.

Журналист привел рассказ местного серфера — по его словам, спутниковые снимки впадающей в океан реки, полученные Greenpeace, показывают, что еще в начале сентября «река уже выливала тоннами отраву в океан». В конце сентября серферы, занимающиеся на Халактырском пляже, стали жаловаться на то, что испытывают проблемы со зрением. Один из пострадавших сообщил, что практически ослеп на время. Врачи поставили спортсменам диагноз «ожог роговицы», информирует enovosty.com/news.

Получается, прошел уже почти месяц. Никакой реакции по предотвращению катастрофы и спасению ситуации не было. Вероятно, если бы ответственные за это событие люди вовремя начали спасательные операции — масштабы этого можно было держать под контролем. Но уже месяц из реки изливается яд, который убивает все вокруг, сообщает издание Meduza .

Серферы начали жаловаться на загрязнение воды в районе Халактырского пляжа на Камчатке в конце сентября: у них краснели глаза и ухудшалось зрение.

Власти Камчатского края на основании взятых проб заявили, что предельно допустимая норма фенолов в воде превышена в два раза, по нефтепродуктам — в четыре раза. Источник утечки пока неясен. Источник «Медузы», близкий к правительству региона заявил, что загрязнение могло произойти из-за военных, которые вылили отходы в реку.

Читайте: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию»: журналистка Ирина Славина сгорела у здания МВД

Превышение нефтепродуктов и фенолов выявили еще на трех участках Авачинского залива.

Экологи сообщают, что на Камчатке из-за выброса нефтепродуктов и фенола в воду погибли тысячи морских обитателей. От загрязнения пострадала рыба, морские моллюски, нерпы и птицы, а вода в прибрежной зоне окрасилась в мутный жёлто-зелёный цвет.

«Берег усыпан мертвыми осьминогами, морскими ежами, крабами, моллюсками, камбалой. Вряд ли это связано со штормом: непогода у нас через день, но никого так массово не выкидывает»,- сообщают местные жители.

Местные жители и экологи публикуют в соцсетях сообщения о выброшенных на берег мертвых морских животных.

По материалам