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В США и Израиле подали первые иски на 20,1 трлн долларов против Китая за ущерб от коронавируса

Главная » Последние новости » Новости мира » В США и Израиле подали первые иски на 20,1 трлн долларов против Китая за ущерб от коронавируса
 
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Пока мир замер в локдауне и пытается выжить в условиях пандемии, некоторые страны уже начинают подсчитывать убытки, которые исчисляются триллионами долларов и искать виновных в общемировом коллапсе.

В США и Израиле подали первые иски на 20,1 трлн долларов против Китая за ущерб от коронавируса

Пионером в этой истории выступил скандальный американский адвокат Ларри Клейман, который 17 марта 2020 подал иск на 20 трлн долларов к Китайской Народной Республике. , информирует enovosty.com/news.

Ларри Клейман утверждает, что коронавирус является «биологическим оружием» и обвиняет КНР в его использовании.

Помимо Клеймана, истцами в данном деле выступили правозащитная организация Freedom Watch и фотостудия Buzz Photos из Техаса.

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Интересно, что иск адресован не только Правительству Китая, но и Народно-освободительной армия Китая, которую возглавляет генерал Чен Вэй, а также Институту вирусологии Уханя во главе с директором Ши Чженли.

Китайскую сторону обвиняют в умышленном или случайном распространении коронавируса, который распространился за пределы Китая и попал на территорию США.

В иске говорится о том, что коронавирус является «биологическим оружием массового поражения», а следовательно, своими действиями Китай нарушенил нормы международного права.

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В иске фигурирует шесть пунктов, которые включают заговор с целью причинения вреда и даже смерти гражданам США, халатность, а также содействие риску смерти или серьезного вреда здоровью граждан США.

Персона Лари Клеймана интересна тем, что адвокат является ярым сторонником многочленных исков в связи с теориями заговоров, известен тем что подал около 18 гражданских исков против членов семьи Клинтонов. Он подавал иски против Барака Обамы, Джо Байдена, пытался через суд добиться отстранения спецпрокурора Роберта Мюллера от руководства расследованием российского вмешательства в американские выборы.

Большинство своих исков Клейман проиграл. Однако, он неоднократно добивался в судах обнародования секретных документов, что, в свою очередь, вызывало новые скандалы.

Но, не Клейманом единым, как говорится. Израилем также подан иск к Китаю на 100 млрд долларов.

Инициатором выступила Организация «Герцлия — в защиту своих граждан». Так данная организация, обвиняет Китай в распространении коронавируса и требует материальной компенсации.

Как заявили адвокаты Амит Саадия, Амит Гампель и Шмуэль Саадия, иск подан от имени всех жителей Израиля пострадавших от коронавирусной инфекции, поскольку распространение данного вируса произошло из-за безответственности и халатности властей Китая.

«Вспышка короновируса, — утверждается в исковом заявлении, — привела к одному из самых тяжелых кризисов в истории Израиля. Рухнула индустрия туризма, авиаперевозок, развлечений, общественного питания. Сотни тысяч предпринимателей остались без доходов и находятся на грани разорения. Закрыты школы и детсады. Количество безработных приближается к 1 млн. Сотни людей потеряли здоровье, десятки заплатили своими жизнями за вспышку коронавируса».

По предварительной информации, правительство Китая на иски пока никак не отреагировало.


Экономические новости telegramАвтор: Елена Каденко
Посещений: 451

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