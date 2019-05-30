«Черный рейтинг»: Ёлкин остроумно изобразил тоску Путина

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Известный российский художник Сергей Ёлкин в новой карикатуре изобразил тоску российского президента Владимира Путина

На facebook Radio Svoboda — Радио Свобода появилась свежая остроумная карикатура от российкого художника Сергея Ёлкина, который всегда оперативно реагирует на все важные события мира. На сей раз он изобразил российского президента, который сокрушается из-за обновленного рейтинга:, информирует enovosty.com/news.

Отметим, что соответственно с данными закрытых опросов Фонда «Общественное мнение», рейтинг главы Кремля Владимира Путина в Магаданской области составляет 36 процентов, в целом по Российской Федерации – 48%.