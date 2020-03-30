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В крупной сирийской тюрьме произошел бунт: некоторым боевикам ИГИЛ удалось сбежать

Главная » Последние новости » Новости мира » В крупной сирийской тюрьме произошел бунт: некоторым боевикам ИГИЛ удалось сбежать
 
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SDF организовали операцию по захвату тех, кто бежал.

Заключенные боевики Исламского государства в воскресенье захватили контроль над первым этажом крупной тюрьмы в северо-восточной Сирии, которой управляют Сирийские демократические силы (SDF), поддерживаемые США, и некоторым боевикам удалось бежать. Об этом сообщил представитель SDF., информирует enovosty.com/news.

Пресс-секретарь Мустафа Бали в своем твиттере заявил, что SDF организовали операцию по захвату тех, кто бежал.

«В настоящее время в тюрьме напряженная ситуация, и мы направили антитеррористические силы и дополнительные войска для контроля ситуации», — сказал Бали.

Ранее сирийское государственное телевидение сообщило, что 12 боевиков бежали из тюрьмы в направлении южной окраины провинции Хасаки.

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Пресс-секретарь коалиции во главе с США подтвердил, что произошел бунт, добавив, что в этом учреждении содержались только члены Исламского государства низкого уровня.

«Коалиция помогает нашим партнерам в Сирийских демократических силах осуществлять воздушное наблюдение, поскольку они подавляют восстание в следственном изоляторе Хасака», — заявил официальный представитель коалиции США полковник Майлс Б. Каггинс III в своем твиттере.

Представители арабских общин связались с жителями этого района, заявив, что после инцидента самолеты американской коалиции были замечены в небе над тюрьмой.

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В ходе восстания были получены неподтвержденные сообщения о том, что несколько заключенных были убиты.

Американская организация Human Rights Watch сообщает, что SDF держат под стражей около 12 000 взрослых мужчин и подростков, подозреваемых в принадлежности к Исламскому государству, в том числе от 2000 до 4000 иностранцев из почти 50 стран.

По данным Human Rights Watch и других правозащитных групп, заключенные содержатся в переполненных тюрьмах, где во многих случаях условия являются негуманными.

Силы, возглавляемые курдами, также удерживают около 100 000 сирийских и иностранных женщин и детей, которые являются членами семей подозреваемых в боевых действиях.

Некоторые арабы, которые составляют большинство жителей районов, находящихся под контролем сирийского курдского ополчения YPG, обвиняют курдов в дискриминации.

При поддержке США с воздуха и с земли SDF победили джихадистов на севере и востоке Сирии. 

Источник: Reuters


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
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