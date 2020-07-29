Армяно-азербайджанский конфликт приобретает международный характер: Турция направила свои войска в Азербайджан (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Армяно-азербайджанский конфликт приобретает международный характер: Турция направила свои войска в Азербайджан (ВИДЕО) Армяно-азербайджанский конфликт приобретает международный характер: Турция направила свои войска в Азербайджан (ВИДЕО)

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Армяно-азербайджанский конфликт приобретает международный характер

Турция направила свои военные силы в Азербайджан. Этот решение было принято после того, как 12 июля на границе Азербайджана и Армении произошел военный конфликт. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Азербайджан обвинил Армению в «провокационных» действиях.

В свою очередь, Турция поддерживает Баку и предупреждает Ереван, что Азербайджан без колебаний сможет противостоять нападению восточного соседа.

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В Нахчыван были направлены многоцелевые ударные вертолеты T129 в сопровождении группы военнослужащих Вооруженных сил Турции, участвующих в совместных крупномасштабных азербайджано-турецких тактических и летно-тактических учениях.