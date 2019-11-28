Как много можно выразить одним взглядом: сеть «взорвало» фото королевы Елизаветы (ФОТО)
Фотография сделана в момент, когда королевское семейство вместе с британским народом вышло почтить День памяти погибших соотечественников.
Королевская семья вышла публично почтить героев, надев черные костюмы и платья с маковыми цветками.
Фото пикирования взглядами супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон и супруги принца Чарльза Камиллы Паркер Боулз привлекло особое внимание пользователей сети.
— «Кто из них в итоге сядет возле трона? Прямо Игра престолов!»
— «50 оттенков чопорности»
— «Три возраста лицемерия»
— «Как много сказано одним взглядом, невзгляд королевы Елизаветы весьма красноречив»
— Вот что означает «визуальная драматургия в композиции», — комментируют фото пользователи Facebook