Как много можно выразить одним взглядом: сеть «взорвало» фото королевы Елизаветы (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Как много можно выразить одним взглядом: сеть "взорвало" фото королевы Елизаветы (ФОТО) Как много можно выразить одним взглядом: сеть "взорвало" фото королевы Елизаветы (ФОТО)

Закрыть Отправить

Фотография сделана в момент, когда королевское семейство вместе с британским народом вышло почтить День памяти погибших соотечественников.

Королевская семья вышла публично почтить героев, надев черные костюмы и платья с маковыми цветками.

Фото пикирования взглядами супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон и супруги принца Чарльза Камиллы Паркер Боулз привлекло особое внимание пользователей сети.

— «Кто из них в итоге сядет возле трона? Прямо Игра престолов!»

— «50 оттенков чопорности»

— «Три возраста лицемерия»

— «Как много сказано одним взглядом, невзгляд королевы Елизаветы весьма красноречив»

— Вот что означает «визуальная драматургия в композиции», — комментируют фото пользователи Facebook