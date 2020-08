Китай атаковал воды Эквадора: Помпео обратился к КНР, — Fox News

Помпео призывает Китай прекратить незаконный вылов рыбы

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Китай прекратить «незаконный вылов рыбы» возле Галапагосских островов и отметил, что сообщения о сотнях китайских судов у островов вызывают «глубокую тревогу». Об этом сообщает Fox News , информирует enovosty.com/news.

«Сообщения о том, что более 300 китайских судов возле Галапагосских островов отключили системы слежения, изменили названия кораблей и оставили морской мусор, вызывают глубокую тревогу.

Мы снова призываем КНР вести прозрачную политику рыболовства и обеспечивать абсолютную нетерпимость в отношении незаконного рыболовства», — сказал Помпео

Reports of 300+ Chinese vessels near the Galapagos disabling tracking systems, changing ship names, and leaving marine debris are deeply troubling. We again call on the PRC to be transparent and enforce its own zero tolerance policy on illegal fishing. https://t.co/qrYlqY9QAJ

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 27, 2020