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«Лондон недооценил стоимость ухода»: ЕС «никогда» не пойдет на компромисс по созданию единого рынка с Британией

Главная » Последние новости » Новости мира » "Лондон недооценил стоимость ухода": ЕС «никогда» не пойдет на компромисс по созданию единого рынка с Британией
 
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Мишель Барнье предупредил Великобританию, что Евросоюз «никогда, никогда, никогда» не пойдет на компромисс по созданию единого рынка

Главный переговорщик Европейского союза по брекситу Мишель Барнье предупредил Великобританию, что Евросоюз «никогда, никогда, никогда» не пойдет на компромисс по созданию единого рынка. Об этом сообщает Аманда Фергюсон в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Барнье подчеркнул, что Лондон недооценил стоимость ухода. Некоторые британские политики ожидали, что Брюссель пойдет на компромисс и будет вести гибкую политику для защиты сложившихся торговых связей.

«Лондон недооценил стоимость ухода»: ЕС «никогда» не пойдет на компромисс по созданию единого рынка с Британией

Однако Мишель Барнье твердо сказал, что европейский единый рынок является наиболее ценным активом союза и он не будет скомпрометирован.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 389

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