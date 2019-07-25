Associated Press: В Турции был тяжело ранен белорусский дипломат

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В Турции был тяжело ранен советник посла Беларуси Александр Поганшев

В Анкаре советник посла Беларуси Александр Поганшев был тяжело ранен и доставлен в больницу, — сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Турецкие официальные лица говорят, что в дипломата стрелял сосед, который впоследствии покончил с собой.

Губернатор Анкары Васип Сахин сообщает, что после нападения на Александра Поганшева его соседа, военного офицера в отставке, дипломат был сразу доставлен в больницу. Васип Сахин отмечает, что стрельба возникла из-за личного спора между ними.

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После визита в больницу министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил журналистам, что после операции у дипломата все хорошо и вскоре он должен покинуть отделение интенсивной терапии. Чавушоглу сказал, что обсуждал инцидент со своим белорусским коллегой, и сообщил, что начато расследование.