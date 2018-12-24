Протесты «желтых жилетов» перекинулись в Ливан

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В Ливане сотни протестующих выразили солидарность с протестующими во Франции «желтыми жилетами». Протестующие выразили несогласие с повышением цен на бензин, существующей системой здравоохранения и высоким уровнем коррупции

Сотни ливанцев вышли на протесты против ухудшающейся экономической ситуации в стране, — сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Протестующие пришли к правительственному зданию в центре Бейрута, неся плакаты с призывом положить конец коррупции.

Некоторые протестующие одели желтые жилеты, которые одевали демонстранты во Франции. Призыв к протестам начался в социальных сетях. Причем в качестве символа протестов многие использовали желтые жилеты с кедровым деревом, национальным символом, который является частью государственного флага.

Протестующие требуют улучшения системы здравоохранения, увеличения рабочих мест и прекращения коррупции.

«Я здесь, чтобы бороться с коррупцией в государстве. Мы здесь, чтобы вернуть наши социальные услуги. Мы нуждаемся в защите наших прав. Мы хотим жить, как люди. Мы хотим, чтобы наше правительство уважало нас», — сказал протестующий Мишель аль-Хадж.