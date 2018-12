Протесты «желтых жилетов» перекинулись в Ливан

В Ливане сотни протестующих выразили солидарность с протестующими во Франции «желтыми жилетами». Протестующие выразили несогласие с повышением цен на бензин, существующей системой здравоохранения и высоким уровнем коррупции

Сотни ливанцев вышли на протесты против ухудшающейся экономической ситуации в стране, — сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Протестующие пришли к правительственному зданию в центре Бейрута, неся плакаты с призывом положить конец коррупции.

Некоторые протестующие одели желтые жилеты, которые одевали демонстранты во Франции. Призыв к протестам начался в социальных сетях. Причем в качестве символа протестов многие использовали желтые жилеты с кедровым деревом, национальным символом, который является частью государственного флага.

Thousands from all over Lebanon gathering right now in downtown Beirut to call out the corrupt, clientelistic, and sectarian system that has failed to form a government for 7 months. pic.twitter.com/mVLjNG9EtX

— Nadim El Kak | نديم القاق (@nadimelkak) 23 декабря 2018 г.