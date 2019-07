Reuters: Новым премьер-министром Великобритании стал Борис Джонсон

Борис Джонсон, известный в Великобритании своим ораторским мастерством и вниманием к деталям, заменит на посту премьер-министра Терезу Мей

Борис Джонсон, пообещавший вывести Великобританию из Европейского Союза с соглашением или без соглашения о Brexit, заменит Терезу Мэй на посту премьер-министра, — сообщают Гай Фаулконбридж и Элизабет Пипер в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

«Мы собираемся покинуть ЕС к 31 октября этого года и собираемся воспользоваться всеми возможностями, которые он нам принесет. Как дремлющий гигант мы собираемся подняться и избавиться от неуверенности в себе и негатива», — сказал 55-летний Джонсон.

В течение получаса после победы Джонсона президент США Дональд Трамп написал в Twitter свои поздравления, добавив: «Он будет великим!»

Congratulations to Boris Johnson on becoming the new Prime Minister of the United Kingdom. He will be great!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 июля 2019 г.