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«Я не мог молчать»: эпидемиолог призывает ООН выполнить свои обязательства по защите информаторов

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Эпидемиолог Франческо Замбон призывает ООН выполнить свои обязательства по защите информаторов

Эпидемиолог ООН Франческо Замбон, выразивший несогласие с позицией Всемирной организации здравоохранения относительно отчета о мерах по борьбе с коронавирусом в Италии, говорит, что имеет проблемы за свои высказывания и призывает агентство выполнить свои обязательства по защите информаторов. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Доктор Франческо Замбон сказал, что в мае он подал в ВОЗ жалобу на внутреннюю этику после того, как заявил, что на него оказало давление высокопоставленное должностное лицо ВОЗ с целью фальсификации данных, чтобы скрыть тот факт, что Италия не обновляла свой план готовности к пандемии гриппа с 2006 года.

«Я не мог молчать»: эпидемиолог призывает ООН выполнить свои обязательства по защите информаторов

В интервью Associated Press Замбон сказал, что никогда не хотел вступать в борьбу с ВОЗ, но теперь чувствует, что его профессионально изолировали за то, что он следовал правилам ВОЗ и сообщал о предполагаемых проступках. «Я не мог молчать. Я делаю это, потому что верю в ВОЗ и потому, что верю в ценности ВОЗ. Одна из них — честность», — сказал он.

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«Я не мог молчать»: эпидемиолог призывает ООН выполнить свои обязательства по защите информаторов

Замбон был одним из авторов отчета ВОЗ, в котором изучалась реакция Италии, когда она стала эпицентром вспышки пандемии в конце февраля. Отчет был нацелен на то, чтобы помочь другим странам подготовиться к глобальному распространению вируса. В отчете говорилось, что Италия вошла в кризис с устаревшим планом пандемии и что ее первоначальная реакция была «импровизированной, хаотичной и творческой»

ВОЗ удалила отчет со своего веб-сайта 14 мая, на следующий день после того, как он был опубликован. В ВОЗ сообщили, что отчет содержит «фактические неточности», но не сказали, в чем они заключались. Замбон говорит, что единственной неточностью была устаревшая хронология распространения вируса в Китае, которую он немедленно удалил. Но отчет повторно не был обнародован.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 152

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