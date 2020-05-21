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Обострение в Ливии: Анкара предупредила о применении силы при угрозе турецким военным в Ливии

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В случае малейшей угрозы турецким военным в Ливии и интересам Турции в регионе последует сокрушительный удар по вооруженным формированиям Халифы Хафтара.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой, комментируя угрозы сторонников Хафтара о планах нанесения авиаударов по расположению турецких военных в Ливии, передает Anadolu, информирует enovosty.com/news.

«Последствия подобных действий будут очень тяжелыми для самих сторонников Хафтара. Мы вновь напоминаем, что воспримем формирования Хафтара в качестве объекта для нанесения законных ударов», — предупредил турецкий дипломат.

Аксой отметил, что угрозы в адрес Анкары последовали после переброски на восток Ливии авиационной техники по линии одного из зарубежных государств.

По словам представителя МИД Турции, угрозы Хафтара и его сторонников являются попыткой начать новый виток эскалации напряженности в Ливии.

Читайте: В Ливии турецкий дрон уничтожил российский комплекс «Красуха» (ВИДЕО)

Напомним, ранее турецкие ударные беспилотники «Байрактар» провели впечатляющую операцию по уничтожению самых современных российских зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь С1» в Ливии. Турки выложили в мае видео уничтожения четырех «Панцирей». Причем в трех случаях на видео поисковый радар «Панциря» был включен, но комплекс не видел «Байрактары», а 20 мая появилось видео, как «Панцирь» уничтожают прямо с работающим радаром.

«Российская армия только начала перевооружение на «Панцири», а их уже бьют дроны! Между прочим, стоимость одного «Панциря» — около 15 миллионов долларов, плюс гибель расчета, который требует долгой подготовки», — написал на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов.


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
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