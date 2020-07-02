История Святой Софии: Верховный суд Турции разрешил превратить Айя-Софию в мечеть

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Верховный суд Турции постановил, что статус собора Святой Софии в Стамбуле может быть изменен указом президента

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на греческое издание Оrthodox Times, информирует enovosty.com/news.

По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении этого статуса.

Вопрос о будущем собора был рассмотрен сегодня Госсоветом Турции. Принятие решение об изменении статуса собора Святой Софии с музея на мечеть заняло всего 17 минут. Официальное решение Госсовета обнародуют в течение 15 дней, пишет CNN

«Айя-София, расположенная на нашей земле, является собственностью Турции, как и все наши культурные ценности», — сказано в заявлении турецкого МИД.

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Представитель турецкого МИД указал также, что любой вопрос, касающийся Айя-Софии, является «внутренним делом и частью суверенных прав Турции»: «Разумеется, каждый волен выражать свое мнение. Однако никто не вправе говорить о наших суверенных правах в стиле «мы призываем, мы требуем».

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео призвал Турцию сохранить статус музея для Айя-Софии: «Призываем правительство Турции сохранить статус музея как образец приверженности Турции к уважению религиозных традиций и многообразной истории, которые внесли свой вклад в Турецкую Республику, и обеспечить ее (Айа-Софии) доступность для всех».

«Айя-София завещана нам османским султаном Мехметом II. Любое решение относительно использования этого объекта – суверенное право Турции», — написал в ответ заместитель министра иностранных дел Турции Явуз Селим Кыран в Twitter.

Напомним, 29 мая в годовщину падения Константинополя в соборе состоялось чтение Корана, после чего президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил изменить статус объекта. Его поддержали главы министерств Турции, тогда как греческие власти высказались категорически против, а армянский патриарх Саак II предложил, чтобы собор стал местом молитвы и для христиан и для мусульман.

Собор Святой Софии бывший православный собор, впоследствии — мечеть, а сейчас — музей; всемирно известный памятник византийского зодчества, символ «золотого века» Византии. Официальное название на сегодняшний день — Музей Айя-София.

Собор Святой Софии Премудрости Божией построили при императоре Юстиниане Великом в первой половине VI века (освятили в 537 г.).Ежедневно на строительстве трудились 10 тысяч рабочих. Постройка обошлась в три годовых бюджета Византийской империи. Монументальность и великолепие собора породили многочисленные легенды о прямой помощи небесных сил в проектировании и строительстве Святой Софии. По свидетельству историков, император Юстиниан после окончания строительства, войдя в величественный храм, воскликнул: «Соломон, я превзошел тебя!»

Для проведения богослужений и содержания собора назначили многочисленный штат, который доходил до 600 человек, включая 60 священников, 100 диаконов, 90 иподиаконов, 110 чтецов и т.д. Послы киевского князя Владимира настолько были поражены красотой православного богослуженияв Храме Святой Софии, что описывали свое состояние так: «Мы не знали, находимся ли мы на небе или на земле».

Во времена Византийской империи собор находился в центре Константинополя рядом с императорским дворцом. В 1453 году после захвата города Османской империей Софийский собор был обращён в мечеть.

В 1935 г. первый президент Турецкой Республики Кемаль Ататюрк подписал декрет, согласно которому Айя-София стала музеем. Со стен очистили штукатурку, что позволило продемонстрировать людям сохранившиеся христианские фрагменты фресок и мозаик.

В 1985 году Софийский собор в числе других памятников исторического центра Стамбула был включён в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО.Никаких религиозных обрядов в Софии не проводили с 1935 г., но в 2006 г. в музейном комплексе выделили небольшое помещение для совершения намаза сотрудниками музея.

Более тысячи лет Софийский собор в Константинополе оставался самым большим храмом в христианском мире — вплоть до постройки собора Святого Петра в Риме. Высота собора Святой Софии — 55,6 м, диаметр купола — 31 м.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган – выходец из религиозной исламской семьи, в 1973 г. окончил религиозный лицей имамов-хатыбов в Стамбуле. Политическую карьеру начинал в молодежном подразделении исламской Партии национального спасения.

Эрдоган продвигает исламизацию турецкого государства по принципу «медленно, но уверенно». В 2001 г. он учредил Партию справедливости и развития, которая одержала победу на парламентских выборах в 2002 г. В 2003-м он стал премьер-министром Турции, а в 2014-м – президентом.

Еще в 2015 г. Эрдоган распорядился читать в Софийском соборе суры Корана в период месяца Рамадан. Чтения транслировали по телевидению. В 2018-м Коран в соборе читал лично президент. Однако в этом же году по запросу организации «Управление по историческим памятникам и окружающей среде» конституционный суд Турции признал недопустимым изменение для Святой Софии статуса музея.

Константинопольский Патриарх Варфоломей, который долгое время хранил молчание в связи с событиями вокруг собора Святой Софии, наконец-то сказал, что «был шокирован» недавними заявлениями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о превращении собора Святой Софии в мечеть.

В интервью Washington Post предстоятель Константинопольской Православной Церкви заявил: «Что я могу сказать как христианский священнослужитель и греческий патриарх в Константинополе? Вместо того, чтобы объединиться, нас разделяет 1500-летнее наследие. Мне грустно, и я шокирован. Мы выжили в течение 17 веков, и, если на то будет воля Божия, мы останемся здесь навсегда»

По мнению Патриарха Варфоломея, изменение статуса Айя-Софии может вызвать международную напряженность:

«Превращение Святой Софии в мечеть настроит миллионы христиан по всему миру против ислама. Святая София, сакральное место, где Восток встречается с Западом, может разделить эти два мира в тот самый момент, когда человечество, страдающее от смертельной коронавирусной пандемии, нуждается в единстве и общих ориентирах», — заявил он.

Турецкому правительству придется принять во внимание также мнение ЮНЕСКО, в список Всемирного наследия которого Св. София входит в статусе музея.