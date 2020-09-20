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Новый десантный корабль ВМС США прибыл на военно-морскую базу в Сан-Диего

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Новейший десантный корабль ВМС США класса «America» USS Tripoli (LHA 7) прибыл в свой новый порт приписки на военно-морской базе Сан-Диего.

В объявлении ВМС США сообщили, что последний десантный корабль класса «America», USS Tripoli, прибыл на военно-морскую базу Сан-Диего после ввода в эксплуатацию и последующего плавания вокруг Южной Америки этим летом, информирует enovosty.com/news.

«Наши моряки проделали выдающуюся работу по безопасной доставке Tripoli в наш новый порт приписки Сан-Диего», — сказал капитан Кевин Мейерс, командир Tripoli. «Теперь мы переключаемся на подготовку этого корабля к его будущей миссии: поддержка боевых действий и оказание гуманитарной помощи по всему миру, в воздухе, на суше и на море».

Tripoli, единственный десантный корабль класса America в Сан-Диего, присоединится к большим палубным десантным кораблям класса Wasp USS Essex (LHD 2), USS Boxer (LHD 4), USS Bonhomme Richard (LHD 6) и USS Makin Island (LHD 8). Tripoli является крупнейшим десантным кораблем и представляет собой вариант с левым рулем, предназначенный для размещения будущих боевых элементов морской пехоты (ACE), включая F-35B Lightning II и MV-22 Osprey.

«Tripoli служит прекрасным примером способности наших моряков учиться, адаптироваться и постоянно совершенствоваться даже в условиях неопределенности», — сказала капитан Дженнифер Эллингер, коммандор амфибийной эскадрильи (CPR) 7. «Корабль прибыл сюда сегодня. Это захватывающе, и команда усердно работала, чтобы добраться до этой точки».

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Новая локация Tripoli привела примерно 1100 моряков и членов их семей в Сан-Диего.

Tripoli — второй LHA, поставленный ВМФ, и третий в истории военно-морского флота, носящий имя, восходящее к первому сражению США на чужой территории. Название «Tripoli» ранее было присвоено эскортному авианосцу класса «Касабланка», который служил во время Второй мировой войны. Позже первый десантный корабль с названием USS Tripoli (LPH 10) служил во Вьетнаме и во время войны в Персидском заливе.

Tripoli был построен в Паскагуле, штат Миссисипи, компанией Huntington Ingalls Industries. Перед отправкой в Сан-Диего экипаж Tripoli провел 14-дневное ограничение передвижения (ROM) в соответствии с инструкциями ВМС США перед развертыванием. Кроме того, ВМС отменили традиционную церемонию ввода корабля в эксплуатацию в качестве меры по смягчению последствий COVID-19. Военно-морской флот ввел в эксплуатацию Tripoli 15 июля и передал корабль в строй в соответствии с графиком.

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Источник: Defence-blog


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