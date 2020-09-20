Корпус морской пехоты США получил новые ударные вертолеты
Командование морской пехоты США объявило, что эскадрилья легких ударных вертолетов морской пехоты 773 получила свой первый комплект новых ударных вертолетов.
AH-1Z Viper, также известный как Zulu, заменил своего предшественника, AH-1W Super Cobra, в качестве основного самолета морской пехоты для обороны, информирует enovosty.com/news.
Vipers оснащены современными улучшениями, которые позволяют им быть более надежными и эффективными в бою.
«Они очень похожи на старую модель Whisky, но внутри все полностью отличается», — сказал капитан морской пехоты США Чейз «Лоло» Лаурита, директор по безопасности и стандартизации эскадрильи 773. «Вся авионика находится за стеклянной кабиной. По сути, она похожа на небольшой экран планшета или компьютера, поэтому интерфейс для пилота намного проще. Изображение отличное, а новая система позволяет нам видеть цели намного четче».
У Vipers есть более крупные двигатели и большие топливные баки, все из которых дают ему возможность летать быстрее и на большие расстояния, нести больше боеприпасов и, в конечном итоге, дольше находиться на станции, чтобы иметь возможность поддерживать силы на земле.
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«Я вижу, что Zulu делают здесь, в JBMDL — увеличивают резервный компонент возможностей корпуса морской пехоты на северо-востоке», — сказал Лаурита. «Я летаю на ударных вертолетах уже семь лет, и давно уже не получал новый вертолет. Для меня очень приятно иметь возможность быть частью этого наследия и частью чего-то нового».
Источник: Defence-blog