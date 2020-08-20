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В реанимации полно полицейских: медики «занимаются спасением жизни» Навального — пресс-секретарь

Главная » Последние новости » Новости мира » В реанимации полно полицейских: медики «занимаются спасением жизни» Навального - пресс-секретарь
 
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Заместитель главного врача омской больницы скорой помощи №1 Анатолий Калиниченко рассказал, что медики «занимаются спасением жизни» политика Алексея Навального.

Алексей Навальный перед посадкой в самолет (Фото: djpavlin / Instagram), информирует enovosty.com/news.

Выступление Калиниченко опубликовал «Дождь».

«Продолжается активное лечение <…> Врачи делают не то, чтобы все возможное, но врачи реально занимаются сейчас спасением его жизни», — сказал Калиниченко. На вопрос журналиста, есть ли угроза жизни Навального, медик ответил: «Пока пациент не выписался из больницы, всегда есть какая-то угроза жизни».

Калиниченко добавил, что не будет называть журналистам диагноз и другую информацию. Лечение контролируют федеральный и региональный Минздравы, заключил врач.

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«Судя по кремлевским помойкам, им потребовалось 5 часов, чтобы выработать общую прорывную версию: Навальный что-то выпил или съел сам. Это, разумеется, полная чушь.
Состояние Алексея пока без изменений. В сознание не приходил, диагноз не сообщают», — — написала в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

«У Навального сейчас один главный проект — Умное Голосование (проект, который предполагает объединение против монополии пропутинской партии «Единая Россия» — ред). Не думаю, что нужно всерьёз рассматривать какие-то иные причины отравления, кроме попытки остановить электоральную забастовку сейчас и на выборах в госдуму!», — написал Дмитрий Алешковский.

«Уклончивая реакция врачей только подтверждает, что это отравление. Ещё два часа назад они были готовы поделиться любой информацией, а теперь явно тянут время и не говорят, что им известно», — считает пресс-секретарь политика. » В реанимации полно полицейских. Они пытаются взять у врача объяснение. Врач увидел меня в отдалении в коридоре, сказал, что «некоторые вещи конфиденциальны» и увёл полицейских в другую комнату», — добавила Кира Ярмыш.

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«Анализы сделаны, но никакой информации по Навальному врачи намеренно не дают» — написала в Twitter российский политик Любовь Соболь.

«Очевидно, что это сделали спецслужбы, и очевидно, что люди, которые должны расследовать подобные вещи, они будут создавать видимость какого-то расследования. Других вариантов нет. Алексея отравили за совокупность всей деятельности, за позицию, за противостояние политическому режиму Путина», — заявил издатель » Медиазоны» Петр Верзилов, который ранее также был отравлен в хдании Басманного суда Москвы, по его мнению, спецслужбами РФ.

Врач Навального Ярослав Ашихмин, у которого с 2013 года наблюдается российский оппозиционный политик, заявил о планах перевезти оппозиционера в одну из клиник Европы.

«Навального, конечно, нужно эвакуировать в Европу. Мы пытаемся по своим каналам договориться с ганноверским или страсбургским госпиталями, чтобы они его приняли. Все осложняется ковидом. Сейчас очень важно, чтобы омские медики отдали пациента (…), который, вероятно, отравлен каким-то токсином», – сказал медик. «Что с ним случилось, я не знаю. Похоже ли это на отравление? Похоже», – добавил Ашихмин.

Напомним, российский оппозиционный политик Алексей Навальный госпитализирован в Омске в бессознательном состоянии после сильного отравления. Скорая увезла его с аэродрома после экстренной посадки самолета, которым политик возвращался в Москву из Томска. Оппозиционера подключили к ИВЛ, врачи пока не определились с диагнозом.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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