Reuters: В РФ датчики мониторинга радиации таинственно вышли из строя после взрыва в Архангельской области

В РФ датчики глобальной сети мониторинга радиации таинственно вышли из строя после взрыва в Архангельской области

В РФ две станции глобальной сети мониторинга радиации, наиболее близко расположенные к месту взрыва на военном полигоне в Архангельской области, таинственно отключились через два дня после взрыва, — сообщает Франсуа Мерфи в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Глава Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (CTBTO) Лассина Зербо написал в Twitter, что мы совместно с операторами станции решаем технические проблемы, возникшие на двух станциях.

To requests on #IMS detection beyond #CTBT, data in, or near the path of potential plume from the explosion are being analyzed . We’re also addressing w/station operators technical problems experienced at two neighboring stations. All data are available to our Member States. https://t.co/pHL4WrHU23 pic.twitter.com/9aO5cQTlls

— Lassina Zerbo (@SinaZerbo) 18 августа 2019 г.

Читайте: На вoеннoм пoлигoне испытали авиациoнные ракеты "Oскoл" (ВИДЕО)