Reuters: В РФ датчики мониторинга радиации таинственно вышли из строя после взрыва в Архангельской области

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В РФ датчики глобальной сети мониторинга радиации таинственно вышли из строя после взрыва в Архангельской области

В РФ две станции глобальной сети мониторинга радиации, наиболее близко расположенные к месту взрыва на военном полигоне в Архангельской области, таинственно отключились через два дня после взрыва, — сообщает Франсуа Мерфи в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Глава Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (CTBTO) Лассина Зербо написал в Twitter, что мы совместно с операторами станции решаем технические проблемы, возникшие на двух станциях.

Наиболее близкие к месту взрыва на военном полигоне станции мониторинга таинственно прекратили передачу данных об уровне радиации 10 августа. Российские чиновники сообщили CTBTO, что у станций появились “проблемы с сетью и со связью”. В CTBTO ожидают, когда коммуникационная система и станции будут восстановлены и готовы к работе