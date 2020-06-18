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Фото дня: «Маски-шоу» — репетиция никому не нужного парада ради прихоти Путина

Главная » Последние новости » Новости мира » Фото дня: "Маски-шоу" - репетиция никому не нужного парада ради прихоти Путина
 
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В РФ в разгар пандемии коронавируса продолжаются репетиции военного парада.

ФОТО:ilya_shepelin

Фото опубликовал на своей странице в Facebook журналист Рустем Адагамов, информирует enovosty.com/news.

«Сколько этих солдат и офицеров отправятся потом на больничные койки ради прихоти Путина?» — спрашивает журналист. «Какое страшное будущее у России», — комментируют пользователи.

В условиях не только отсутствия социальной дистанции, но и современной медицины, банально необходимого количества тестов, из-за масштабных репетиций могут заболеть сотни или даже тысячи российских военных, от рядовых и до высшего командного состава. Как это обычно бывает в истории России, главное — парад, пусть даже ценою жизней своих граждан.

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«В Параде 24 июня будет задействовано 64 тыс военнослужащих, в том числе суворовцы, кадеты и даже юнармейцы. Все эти, потенциальные смертники, пройдут шеренгами в девяти городах-героях и 19-ти городах России, где дислоцируются штабы военных округов, флотов и армий. Непосредственно на Красной площади будет задействовано 14 тыс военнослужащих, в том числе 800 суворовцев, кадетов и юнармейцев», — пишет военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Напомним, по состоянию на утро 18 июня в России выявлены 7790 новых случаев коронавирусной инфекции. Днем ранее сообщалось о 7843 новых случаях заболевания. Общее число инфицированных достигло более полумиллиона — 561 091 человек.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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