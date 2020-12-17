Ёлкин меткой карикатурой показал, как Путин даёт свою большую пресс-конференцию

Главная » Последние новости » Новости мира » Ёлкин меткой карикатурой показал, как Путин даёт свою большую пресс-конференцию Ёлкин меткой карикатурой показал, как Путин даёт свою большую пресс-конференцию

Закрыть Отправить

В четверг, 17 декабря, президент России Владимир Путин впервые дает большую ежегодную пресс-конференцию в онлайн-формате.

Сегодня глава Кремля Владимир Путин дает большую ежегодную пресс-конференцию, которая из-за коронавируса проходит в онлайн-формате. В 2020 году пообщаться с Путиным разрешили 774 журналистам, что в 2,5 раза. Ну а то, как именно Путин отвечает на вопросы журналистов, нарисовал в своей свежей карикатуре известный художник Сергей Ёлкин: , информирует enovosty.com/news.