Лукашенко перебросил войска на западные границы

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно в связи с напряженной ситуацией на западных границах.

Об этом сообщает белорусское госагентство Белта, информирует enovosty.com/news.

Выступая на совещании в Центре стратегического управления Минобороны, он, в частности, выразил беспокойство учениями сил НАТО в Польше и Литве.

«Поэтому я попрошу дополнительно, поскольку напряженная ситуация на западных границах, перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно», — сказал Лукашенко.

Напомним, Александр Лукашенко заявил о готовности России и Путина помочь «при первом же нашем запросе», то есть фактически ввести российские войска.

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По его словам, об этом он договорился с президентом России Владимиром Путиными в ходе телефонного разговора. Как рассказал Лукашенко, со стороны Москвы может быть оказана «всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Беларуси».

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