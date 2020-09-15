«Не прошло и ста лет»: в США женщина получила загадочную открытку

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Американка получила загадочную открытку, отправленную 100 лет назад

Жительница американского города Белдинг Бриттани Кич получила открытку, отправленную сто лет назад. Об этом сообщает агентство FOX 17, информирует enovosty.com/news.

Необычная открытка, отправленная 29 октября 1920 года, была обнаружена в почтовом ящике вместе с другой корреспонденцией. В открытке были поздравления с наступающим Хэллоуином.

Впоследствии Бриттани Кич написала в Facebook, что говорила с представителями издания The New York Times, благодаря чему ей удалось отыскать члена семьи, которому адресовалась открытка.

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