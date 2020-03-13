Попытки РФ вмешаться в президентские выборы США становятся все более изощренными, — Associated Press

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Компании Facebook и Twitter сообщили о том, что были удалены десятки фальшивых аккаунтов и страниц, а попытки россиян вмешаться в американские президентские выборы становятся все более изощренными

12 марта Facebook и Twitter обнародовали доказательства того, что попытки России вмешаться в президентские выборы в США становятся все более изощренными и их все труднее обнаружить. Об этом сообщают Барбара Ортутей в издании Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Компании заявили, что они удалили десятки фальшивых аккаунтов и страниц со своих сервисов. В Facebook сказали, что сеть аккаунтов, которые были удалены, находились на «ранней стадии» формирования аудитории. Им управляли люди в Гане и Нигерии от имени россиян.

В аккаунтах размещались новости на такие темы, как история, сплетни о знаменитостях и мода. Тем временем Twitter заявил, что удаленные им аккаунты пытались посеять вражду, подчеркивая социальные проблемы, такие как расовая дискримнация и нарушение гражданских прав, не отдавая предпочтения какому-либо конкретному кандидату или идеологии.

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В прошлом месяце директор ФБР Кристофер Рэй предупредил, что Россия все еще ведет «информационную войну» с армией вымышленных социальных сетей и ботов, распространяющих дезинформацию.