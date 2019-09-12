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The Washington Times: Трамп ожидает от Китая приобретения больших объемов сельхозпродукции

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Дональд Трамп ожидает от Китая приобретения больших объемов сельхозпродукции

Президент США Дональд Трамп сообщил, что ожидает, что Китай начнет приобретать сельскохозяйственную продукцию США после обоюдного ослабления тарифных угроз, — сообщают Том Хоуэлл Дж. и Алекс Своер в издании The Washington Times, информирует enovosty.com/news.

«Ожидается, что Китай будет закупать большие объемы нашей сельскохозяйственной продукции!» — написал Трамп.

В течение нескольких недель Трамп обвинял Пекин в отказе от соглашения относительно приобретения Китаем американской сельскохозяйственной продукции в обмен на замораживание США тарифов на китайские товары. Напомним, между США и Китаем сильно накалилась напряженность в августе. Китай прекратил закупки сельскохозяйственной продукции, а Трамп пригрозил увеличить пошлины на китайскую продукцию этой осенью.

The Washington Times: Трамп ожидает от Китая приобретения больших объемов сельхозпродукции

В среду Трамп сообщил, что повышение тарифов с 25% до 30% на китайскую продукцию произойдет 15 октября вместо 1 октября. Он сказал, что жест «доброй воли» избавит коммунистическое правительство Пекина от негативного настроения в период празднования своего 70-летия.

Ранее Китай заявил, что откажется от введения тарифов на некоторые американские товары в преддверии октябрьских торговых переговоров в Вашингтоне.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 156

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