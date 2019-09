The Washington Times: Трамп ожидает от Китая приобретения больших объемов сельхозпродукции

Дональд Трамп ожидает от Китая приобретения больших объемов сельхозпродукции

Президент США Дональд Трамп сообщил, что ожидает, что Китай начнет приобретать сельскохозяйственную продукцию США после обоюдного ослабления тарифных угроз, — сообщают Том Хоуэлл Дж. и Алекс Своер в издании The Washington Times, информирует enovosty.com/news.

«Ожидается, что Китай будет закупать большие объемы нашей сельскохозяйственной продукции!» — написал Трамп.

It is expected that China will be buying large amounts of our agricultural products!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 сентября 2019 г.

Читайте: "Золотой сюрприз": Сколько жители столицы заплатят за воду