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Названы страны, которые планируют открыть свои границы для туристов уже этим летом

Главная » Последние новости » Новости мира » Названы страны, которые планируют открыть свои границы для туристов уже этим летом
 
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После оглашения ВОЗ мировой пандемии коронавирусной инфекции, порядка 90 стран мира закрыли границы для въезда на свою территорию. Сейчас, постепенно мир возвращается к нормальной жизни и часть стран уже этой весной отменят запрет и ограничения на въезд и выезд из страны.

Названы страны, которые планируют открыть свои границы для туристов уже этим летом

Страны Балтии уже с 15 мая откроют внутренние границы между Латвией, Литвой и Эстонией. А вот гражданам пребывающим из других стран, придется пройти 14 дневный карантин по прибытии в страну, информирует enovosty.com/news.

Чехия сняла запрет на свободное передвижение по стране, а также разрешила гражданам путешествовать. После прибытия, все в обязательном порядке проходят 14-дневную обсервацию, либо предоставляют документ, подтверждающий наличие антител к вирусу.

А вот Италия, которая наиболее сильно пострадала от пандемии, намерена в этом летнем сезоне сосредоточиться на внутреннем туризме, приезжих из-за границы в стране ожидают не раньше осени.

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Испания и вовсе намерена пускать туристов на свою территорию только в 2021 году.

Турция, несмотря на жесткий карантин, готовится принимать туристов пока только внутренних. Для этого уже оборудуют отели с учетом всех противоэпидемических мер.

Названы страны, которые планируют открыть свои границы для туристов уже этим летом


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
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