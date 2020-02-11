Смертельный коронавирус может заразить 60% населения планеты, — The Guardian

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Профессор Гонконгского университета сообщил, что смертельный коронавирус может заразить 60% населения планеты

Руководитель кафедры охраны здоровья в Гонконгском университете профессор Габриэль Леун сообщил, что масштабная эпидемия смертельного коронавируса 2019-nCoV может охватить около 60% населения мира. Об этом сообщает Сара Бозли в издании The Guardian , информирует enovosty.com/news.

Габриэль Леун сделал свое заявление после того, как во Всемирной организации здравоохранения сказали, что были обнаружены случаи заболевания коронавирусом 2019-nCoV у людей, которые не были в Китае. В ВОЗ назвали данную ситуацию «верхушкой айсберга».

Габриэль Леун также отметил, что главной задачей сегодня является установить предельный размер этого «айсберга». В связи с тем, что каждый инфицированный человек в среднем может передавать коронавирус 3 людям, то уровень заболеваемости может охватить 60-80% населения мира.

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Напомним, количество умерших от коронавируса в Китае уже превысило тысячу человек, а число зараженных опасным заболеванием составило более 30 000 человек.