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Нагорный Карабах: Как после обстрелов выглядит Степанакерт (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Нагорный Карабах: Как после обстрелов выглядит Степанакерт (ФОТО)
 
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В Нагорном Карабахе с 27 сентября продолжались бои в зоне конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Фото: Brendan Hoffman / Getty Images, информирует enovosty.com/news.

Обе страны обвинили друг друга в провокациях и начале наступления по линии соприкосновения. Степанакерт, административный центр непризнанной Нагорно-Карабахской республики, неоднократно подвергался обстрелам. В результате ракетных ударов пострадали жилые дома, школы, детские сады, утверждает информационный центр при правительстве Армении. В Минобороны Азербайджана сообщают, что Армения обстреливала города и села на его территории. С обеих сторон есть погибшие среди военных и мирных жителей.

Нагорный Карабах: Как после обстрелов выглядит Степанакерт (ФОТО)
Последствия артобстрела Степанакерта. 4 октября 2020 года
Davit Ghahramanyan / NKR Infocenter / AFP / Scanpix / LETA

Представители Азербайджана и Армении в ходе переговоров в Москве договорились прекратить огонь в Нагорном Карабахе с 12 часов 10 октября. После прекращения огня стороны приступят к обмену пленными и телами погибших при посредничестве Красного Креста.

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Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня после трехсторонних консультаций с участием России. Переговоры проходили 9 октября и закончились в ночь на 10 октября, они продлились более 10 часов. Однако после этого заявления 10 октября Азербайджан и Армения сообщили о новых боевых действиях.

Нагорный Карабах: Как после обстрелов выглядит Степанакерт (ФОТО)
Celestino Arce Lavin / Zuma / Scanpix / LETA

Нагорный Карабах: Как после обстрелов выглядит Степанакерт (ФОТО)Celestino Arce Lavin / Zuma / Scanpix / LETA

Нагорный Карабах: Как после обстрелов выглядит Степанакерт (ФОТО)

Нагорный Карабах: Как после обстрелов выглядит Степанакерт (ФОТО)

Нагорный Карабах: Как после обстрелов выглядит Степанакерт (ФОТО)Davit Ghahramanyan / NKR Infocenter / AFP / Scanpix / LETA

Нагорный Карабах: Как после обстрелов выглядит Степанакерт (ФОТО)Сергей Бобылев / Scanpix / LETA


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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