The Washington Times: Трамп уволил Болтона из-за «категорического несогласия» по вопросам нацбезопасности

Дональд Трамп уволил советника по национальной безопасности Джона Болтона из-за «категорического несогласия» по вопросам нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп уволил советника по национальной безопасности Джона Болтона, с которым у него возникли сильные разногласия по Ирану, Афганистану и Северной Корее- сообщает The Washington Times, информирует enovosty.com/news.

Трамп написал в Twitter, что он сказал Болтону, что его услуги больше не нужны в Белом доме, и Болтон подал заявление об отставке.

I informed John Bolton last night that his services are no longer needed at the White House. I disagreed strongly with many of his suggestions, as did others in the Administration, and therefore….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 сентября 2019 г.

