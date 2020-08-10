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В Евросоюзе пригрозили Лукашенко

Главная » Последние новости » Новости мира » В Евросоюзе пригрозили Лукашенко
 
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В ЕС готовы ввести санкции в случае, если результаты выборов в Беларуси будут сфальсифицированы

Евросоюз готов ввести санкции против Беларуси. Об этом рассказал министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, отметив, что положение дел будет напрямую зависеть от того, как будет развиваться ситуация в стране. Сейчас ЕС внимательно следит за тем, как себя ведут власти в Минске, информирует enovosty.com/news.

Глава МИД подчеркнул, что санкционные ограничения со стороны европейцев — одна из опций к рассмотрению. Вместе с тем, там рассчитывают на то, что до этого сценарий ситуация не дойдёт и власти в Минске примут правильные решения и развеют все сомнения по поводу того, что выборы в стране проходят справедливо.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства Польши попросил вынести на обсуждение Совета МИД Евросоюза ситуацию в Беларуси после того, как завершатся выборы.

Отметим, после выборов в Беларуси, тысячи людей в этой стране собрались в Минске. Они выступают против нечестной избирательной кампании и фальсификации выборов. Кроме того, сегодня, 10 августа, по всей стране начались массовые забастовки, к которым присоединяются работники и предприниматели. Они заявили о том, что готовы к бессрочной акции протеста против нечестных выборов.

Читайте: Лукашенко назвал прошедшие выборы "праздником"


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 1030

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