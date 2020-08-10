«Мы до сих пор не знаем, что стало причиной взрыва в Бейруте»: США обеспокоены официальной версией, — Fox News

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Марк Эспер сказал, что официальная версия ливанских властей о причине взрыва в Бейруте не соответствуют действительности

Министр обороны США Марк Эспер сообщил, что официальные лица до сих пор не знают, что стало причиной взрыва в Бейруте, в результате которого погибло более 100 человек и еще тысячи получили ранения. Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.

Марк Эспер сказал, что официальная версия ливанских властей не соответствуют действительности. Он отметил, что «мы до сих пор не знаем причину взрыва». В первый день все подумали, что это мог быть террористический акт. Также некоторые предполагали, что этот склад мог быть местом, где изготавливались бомбы, например, группировкой Хезболлы. «Кто знает?», — говорит Эспер

Напомним, официальные лица в Бейруте сообщили, что взрыв произошел на складе, где хранилось большое количество нитрата аммония (аммиачной селетры).