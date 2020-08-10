«Мы до сих пор не знаем, что стало причиной взрыва в Бейруте»: США обеспокоены официальной версией, — Fox News

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

10.08.2020 г.
13:57Портников пояснил, почему на самом деле белорусы вышли на улицы
13:00"Интереснейший процесс": Эксперт озвучил три главных вывода из протестов в Беларуси
11:48Следы банкротства немецкой компании Wirecard ведут в Россию, - Frankfurter Allgemeine
11:04В Беларуси штаб Тихановской не признает результаты выборов
10:56Минск после выборов: унылый грушный цирк, - Злой Одессит
10:25Евросоюз обеспокоен "злонамеренной" российской киберактивностью
09:31В Бейруте роль детонатора могли сыграли боеприпасы исламских террористов "Хезбаллы", - Крутихин
Все новости мира

Аналитика

03.08.2020

Николай Давыдюк: Мечта Путина - въехать на колеснице в «арку победы», а рядом чтобы покорно шли Зеленский и Лукашенко

Николай Давыдюк: Мечта Путина - въехать на колеснице в «арку победы», а рядом чтобы покорно шли Зеленский и Лукашенко
Почему Зеленский взял в «минский формат» Кравчука вместо Кучмы, какие перспективы у очередного перемирия на Донбассе, каковы шансы, что Россия развяжет ...
31.07.2020

Итоги июля: Донбасс между миром и войной, треск прогнившего режима и кость в горле Путина

Итоги июля: Донбасс между миром и войной, треск прогнившего режима и кость в горле Путина
В "стабильных" России и Беларуси перевернулась новая страница, в Луцке террорист захватил заложников, а в зоне боевых действий на Донбассе началось ...
31.07.2020

США и Китай: здравствуй, новая холодная война!

США и Китай: здравствуй, новая холодная война!
Противостояние США и Китая имеет место давно. Все шире разворачивается торгово-экономическая война. Все более явной становится реальностью "холодная ...

Последние новости

10.08.2020 г.
13:57 Портников пояснил, почему на самом деле белорусы вышли на улицы
13:52 В НАК "Нафтогаз Украины" пояснили форумулу, по которой рассчитывали цену на газ
13:40 Названы Топ-10 самых популярных подержанных авто
13:19 В столице с Подольского моста украли новые тросы - Кличко
13:15 В Южной Корее обнаружили новый мутировавший коронавирус
13:08 В Черкассах COVID-19 зафиксировали в детском саду
13:00 "Интереснейший процесс": Эксперт озвучил три главных вывода из протестов в Беларуси
12:39 Зеленский призвал белорусов перейти от насилия к диалогу
12:21 В Украине за сутки прибавилось более тысячи инфицированных COVID-19: статистика Минздрава
11:58 Оккупированный Крым обновил антирекорд по суточному приросту случаев COVID-19
11:48 Следы банкротства немецкой компании Wirecard ведут в Россию, - Frankfurter Allgemeine
11:30 Водитель, вывозивший грузовик с пленными, рассказал об ужасе Иловайска
11:04 В Беларуси штаб Тихановской не признает результаты выборов
10:56 Минск после выборов: унылый грушный цирк, - Злой Одессит
10:49 Мировые цены на нефть продолжают расти
10:25 Евросоюз обеспокоен "злонамеренной" российской киберактивностью
10:12 NASA меняет названия галактик
09:31 В Бейруте роль детонатора могли сыграли боеприпасы исламских террористов "Хезбаллы", - Крутихин
09:11 Лукашенко загадочно исчез после выборов в Беларуси - СМИ
08:57 В Украине готовят законопроект о коренных народах
08:43 "Мы до сих пор не знаем, что стало причиной взрыва в Бейруте": США обеспокоены официальной версией, - Fox News
08:23 Европейские страны осудили силовой разгон митингующих в Беларуси
08:10 Какие религиозные праздники нас ожидают в августе: православный клендарь
07:49 Протесты в Беларуси: в ходе столкновений погиб активист, - СМИ
07:16 НАТО расширяет сотрудничество с Украиной
07:05 Появилось видео, как автозак въезжает в толпу протестующих в Минске (ВИДЕО)
06:53 В МОН презентовали рекомендации, как безопасно посещать ТРЦ
06:33 В Беларуси начались стычки и задержания (ВИДЕО)
06:19 Первые дни недели придут с дождями и грозами
09.08.2020 г.
10:59 Трамп начал конфликтовать с главным спонсором Республиканской партии, – Politico
10:31 По улицам Минска активно передвигается военная техника (ВИДЕО)
07:46 Новые амбиции России в Африке: В Bild раскрыли настоящие планы Путина
08.08.2020 г.
16:50 Обнаружены черные ящики пассажирского самолета, разбившегося в Индии
16:14 Пункты стратегии деоккупации Крыма являются государственной тайной, - Шмыгаль
16:00 Кличко запретил Bolt устанавливать пункты проката электросамокатов в Киеве
15:46 В Украине будут отслеживать контакты зараженных COVID-19
13:34 Запас хода в 500 км для современных электромобилей должен стать отраслевым стандартом, - Илон Маск
13:18 Евросоюз обновил список стран, для которых отменены ограничения на въезд в ЕС
12:37 Аналог Shazam для фауны: приложение Critterpedia определит ядовито животное, или нет
12:20 Новый сверхзвуковой самолет: лайнер Virgin Galactic сможет летать на скорости 3672 километров в час
11:56 Иерарх РПЦ умер от COVID-19
11:39 У «Северного потока-2» возникли три новых проблемы
11:32 Конгресс против Трампа: американский суд обязал доставить адвоката Белого дома в Палату представителей
11:17 Глава Минздрава Максим Степанов разъяснил ситуацию с тестированием учителей перед учебным годом
10:56 Киев бьет рекорды по количеству новых заболевших COVID-19 за сутки
10:44 Ученые обнаружили слабое место коронавируса
09:30 Блокирование WeChat в США ставит под угрозу продажи айфонов в Китае
09:12 На пути шествия демонстрантов в Хабаровске неизвестные открывают сточные люки
08:51 Президентские выборы в Беларуси на финишной стадии: скандал вокруг двух кандидатов, связанных с Россией, - Злой Одессит
08:37 Один пассажир, зараженный COVID-19, привел к "огромному санитарному скандалу" на круизном лайнере Diamond Princess, - Le Figaro
08:20 «Представляет угрозу нацбезопасности»: Литва отправила ноту из-за начала загрузки ядерного топлива на БелАЭС
08:16 Скандал вокруг "пленок Деркача" был инспирирован Россией с целью подорвать кандидатуру Байдена, - американская разведка
07:55 Врачи предупредили, кому нельзя делать прививку от COVID-19
07:55 Преступник, угрожая ножом, вынес из дома 5 млн грн, $60 тыс., €35 тыс. и кошелек няни
07:37 На севере Китая мужчина умер от чумы, врачи изолировали десятки человек
07:24 Лукашенко подтвердил, что Россия принимала непосредственное участие в операции в Дебальцево
07:05 Степанов объяснил включение Харькова в "красную" зону " по COVID-19 технической ошибкой
07:00 Авиакатастрофа в Индии: самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы
07:00 Новая карикатура Сергея Елкина: "Повар Путина: приправа для выборов в Беларуси"
06:57 СБУ задержала в центре Киева организатора контрабанды тяжелых наркотиков из Европы
Все новости »

«Мы до сих пор не знаем, что стало причиной взрыва в Бейруте»: США обеспокоены официальной версией, — Fox News

Главная » Последние новости » Новости мира » "Мы до сих пор не знаем, что стало причиной взрыва в Бейруте": США обеспокоены официальной версией, - Fox News
 
Печать Отправить на почту

 

 

Марк Эспер сказал, что официальная версия ливанских властей о причине взрыва в Бейруте не соответствуют действительности

Министр обороны США Марк Эспер сообщил, что официальные лица до сих пор не знают, что стало причиной взрыва в Бейруте, в результате которого погибло более 100 человек и еще тысячи получили ранения. Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.

Марк Эспер сказал, что официальная версия ливанских властей не соответствуют действительности. Он отметил, что «мы до сих пор не знаем причину взрыва». В первый день все подумали, что это мог быть террористический акт. Также некоторые предполагали, что этот склад мог быть местом, где изготавливались бомбы, например, группировкой Хезболлы. «Кто знает?», — говорит Эспер

Напомним, официальные лица в Бейруте сообщили, что взрыв произошел на складе, где хранилось большое количество нитрата аммония (аммиачной селетры).


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 229

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Николай Давыдюк: Мечта Путина - въехать на колеснице в «арку победы», а рядом чтобы покорно шли Зеленский и Лукашенко
Итоги июля: Донбасс между миром и войной, треск прогнившего режима и кость в горле Путина
США и Китай: здравствуй, новая холодная война!
Виктор Таран: Новое перемирие на Донбассе может оказаться «троянским конем» для Украины
Коронакризис: Европе раздают бесплатно деньги, Украину душат процентами и условиями МВФ
Такая странная армяно-азербайджанская война: Кому это выгодно - причины новой эскалации
Сибирь и Дальний Восток: геть від Москви?..
"Год в турборежиме": как поработали депутаты Верховной Рады и какими скандалами отличились
Михаил Чаплыга: «Нет более страшного хозяина, чем бывший слуга»
Лас-Вегас по-украински: каким будет игорный бизнес при Зеленском?
Все статьи







Читайте также

"Ми досі не знаємо, що стало причиною вибуху в Бейруті": США стурбовані офіційною версією, - Fox News
 Селитру, рванувшую в Бейруте, россиянин хотел продать террористам, – СМИ
Бейрут охватил хаос после мощного взрыва, - Bloomberg
 "Мои глаза и душа рыдают": Женщина, сыгравшая на рояле в разрушенном доме в Бейруте, поразила Сеть (ВИДЕО)
Во время взрыва в Бейруте пострадали украинцы
 Стало известно, какое химическое вещество стало причиной взрыва в Бейруте
Апокалипсис в Бейруте: число погибших растет, появляются новые заявления
 Бейрут в протестах, Ливан – в огне

Армия

Бронетранспортер БТР- 60ПБ
Противотанковый ракетный комплекс Milan (Германия-Франция)
Ракета класса «воздух-воздух» Р-27
Зенитная самоходная установка ЗСУ K30 Biho (Южная Корея)
Вся армия    >>

Персоны

Меладзе
Константин
Вексельберг
Виктор
Хорошковский
Валерий
Разумков
Дмитрий
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

«Укрзализныця» осталась без колес

Импорт списанных вагонов из России как приговор здравому смыслу

Что скрывается за арестом экс-главы «Укравтодора» Славомира Новака


Verum


Мнения
Что может потрясти мировую экономику в 2020 году
Нуриэль Рубини

Что может потрясти мировую экономику в 2020 году

В 2020 году еще может появиться целый ряд предсказуемых кризисов — так называемых «белых лебедей», которые способны спровоцировать в этом году огромные ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Могут "выпасть" из зеленой зоны карантина: Какие украинские области оказались под угрозой (9088)

Рейтинг партий на местных выборах в Киеве - соцопрос (8763)

Радость собаки, увидевшей свою хозяйку после долгой разлуки, поразила пользователей Сети (7700)





работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube


Коронакризис



help

bigmir)net TOP 100

 