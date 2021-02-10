«Настоящая резня стариков»: Ватикан сделал важное заявление

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Ватикан назвал "резней стариков" смерть большого количества пожилых людей в домах престарелых во время начала эпидемии COVID-19

Ватикан назвал «резней стариков» смерть большого количества пожилых людей в домах престарелых во время начала эпидемии COVID-19 и призывает к новой концепции ухода за пожилыми людьми. Об этом сообщает Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Папский совет Ватикана опубликовал документ с изложением концепции, в которой обосновывается необходимость глобального переосмысления того, как заботиться о пожилых людях.

Президент совета архиепископ Винченцо Палья на пресс-конференции отметил, что более половины пожилых людей в Италии, умерших во время первоначальной вспышки коронавируса, жили в домах престарелых. «Настоящая резня стариков», — сказал Палья

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Папа Франциск часто говорил о мудрости и богатстве, которыми пожилые люди наделяют молодое поколение, и осуждал то, что людей в возрасте часто запирают в домах престарелых. Эта тенденция, по его словам, является частью того, что он называет сегодняшней «культурой выбрасывания», которая рассматривает слабых и немощных пожилых людей как неважных для семьи и общества.