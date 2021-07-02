Евро 2020: Посольство Британии перед важным матчем напомнило о Донецке и Крыме

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Перед важным матчем 1/4 финала Евро-2020 Украина – Англия в дипломатическом ведомстве Бритрании в Украине припомнили о матче команд этих стран во время Евро-2012. Встречи проходили в ныне временно купированных Донецке и Крыме.

Об этом сообщают Экономические Новости со ссылкой на Фб дипучреждения.

Так, в посте посольства написали о том, что во время Евро-2012 Украина сошлась в поединке с Англией на донецком стадионе «Донбасс Арена». Во время того матча англичане победили в конкурентном матче. Это произошло после победного гола Уэйна Руни. Вместе с тем, стоит отметить, что тогда был и незасчитанный гол украинского форварда Марко Девича.

Дипломаты добавили, что рассчитывают на то, что в скором времени украинские футболисты смогут проводить домашние игры в Донецке и отдыхать в подконтрольной Украины Крыме. Они напомнили, что в области реформ, развития и безопасности Великобритания является партнёром, другом и сторонником украинцев.

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Кроме того, в посольстве ранее напомнили о пятерке лучший украинских игроков за все времена, которые принимали участие в премьер-лиге Англии.

Напомним, ранее появился детальный прогноз о том, как и почему украинцы победят англичан во время важной игры 3 июля.